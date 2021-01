Bentley Bentayga do zásuvky má po faceliftu. Hlavní změny přichází uvnitř

Po standardním i super rychlém modelu se Bentley pouští i do modernizace hybridní varianty SUV Bentayga. Se zaměřením na elektrifikaci, kterou chce automobilka do roku 2023 rozšířit na všechny své modely, není divu, že i Bentayga do zásuvky musí být řádně aktualizována. Kosmetické změny asi netřeba řešit, nejvýraznější změnou je nadále nově řešená záď, jejíž svítilny připomínají kupé Continental GT.

Na samotné technice však Bentley nic nemění. Ústrojím je tedy třílitrový přeplňovaný V6 spojený s elektromotorem pro systémový výkon 449 koní (330 kW) a 700 N.m točivého momentu. S baterií o kapacitě 17,3 kWh udává značka dojezd v čistě elektrickém režimu až 50 km, v kombinovaném režimu obou jednotek je maximální dojezd Bentaygy Hybrid až 862 km – obě hodnoty nicméně Bentley stále uvádí v rámci testovacího cyklu NEDC.

Kromě exteriéru jsou tak neznatelnější změny v interiéru, kde i Hybrid nově dostává 10,9palcový infotainment s možností bezdrátového rozhraní Apple CarPlay a Android Auto, přičemž samotná obrazovka má lepší odezvu na dotyk a antireflexní povrchovou úpravu. On-line služby jsou poté dostupně skrze zabudovanou SIM kartu. Tradiční analogové budíky už také nadobro zmizely a nahradil je plně digitální přístrojový štít.

Dále se do standardní výbavy Hybridu dostávají navíc USB-C porty a bezdrátové nabíjení telefonu. Nakonec se v konfigurátoru rozšiřují možnosti různých kombinací čalounění, prošívání a obložení. K prodejcům má vylepšená Bentayga Hybrid dorazit během léta.