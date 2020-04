Baterie z elektromobilů a hybridů Hondy dostanou druhou šanci. Kdo to ale zaplatí?

Základním stavebním prvkem všech elektromobilů a částečně i hybridů je akumulátor. Jejich limity asi není nutné zvlášť pitvat, jsou dobře známé. Kromě vysoké ceny k nim patří doba potřebná k nabíjení, nízká energetická hustota, ale také postupná degradace spojená se snižováním kapacity. Čímž se drobným oslím můstkem dostáváme k tomu, co dělat s baterkami po skončení jejich životnosti.

Lidé zabývající se elektromobilitou přiznávají, že právě tato část celého procesu je problematická, a to z jednoho prostého důvodu. Technologii recyklace akumulátorů různých typů bychom měli mít v zásadě zvládnutou, jenže ekonomická stránka je poněkud složitější. Pitvání baterek, respektive těžba jednotlivých kovů a komplexní zpracování výsledného odpadu totiž vychází (i kvůli přísným ekologickým normám) dráž než samotná produkce nových akumulátorů.

Co s tím? Aktuálně nám své řešení ukazuje evropské zastoupení Hondy, které se kvůli recyklaci spojilo s evropským specialistou na zpracování použitých akumulátorů, společnostní SNAM S.A.S. Pokud vám její jméno nic neříká, pak vězte, že jde o chemickou divizi belgického koncernu Floridienne Group, přičemž podle japonské automobilky jde o rozšíření stávající spolupráce sahající do roku 2013.

Podle nové dohody bude SNAM „vyzvedávat lithium-iontové a nikl-metal-hydridové akumulátory od dealerské sítě značky Honda a autorizovaných zpracovatelských zařízení ve 22 zemích EU“. Následně mají být tyto baterie analyzovány a jejich stav rozhodne o dalším postupu.

Pokud budou články poškozené, budou se z nich pomocí hydrometalurgických postupů získávat materiály jako kobalt a lithium. Tyto suroviny pak mají být opětovně využité při výrobě nových akumulátorů nebo barevných pigmentů. Další běžně získávané materiály včetně mědi, jiných kovů a plastů, budou recyklovány a nabízeny na trhu. V případě, že baterie poškozené nebudou a zůstane jim dostatečná kapacita, mají být podle Hondy využité při skladování energie z obnovitelných zdrojů.

„Souběžně s nepřetržitým nárůstem poptávky po rozšiřující se nabídce hybridních vozidel a elektromobilů společnosti Honda narůstají i požadavky na nakládání s akumulátory způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí,“ říká viceprezident Honda Motor Europe Tom Gardner a dodává: „Vývoj na trhu nám dává možnost využít tyto akumulátory tím, že dostanou druhou šanci u energetických podniků, nebo z nich pomocí nejnovější vylepšené recyklační technologie získáme hodnotné suroviny, které lze použít pro výrobu nových akumulátorů.“

Co Honda i SNAM jaksi zapomněli říci, je to, kolik bude tato sranda stát a kdo ji ve výsledku zaplatí. Že recyklace má smysl a je rozumnější než hromadění odpadu, o tom není nejmenších pochyb. Už kvůli tomu, že naše zdroje nejsou neomezené. Bylo by ale zajímavé vědět, jaké konkrétní náklady s recyklací akumulátorů každého elektromobilu a hybridu automobilkám vznikají a jak se v konečném důsledku promítají do ceny aut. Honda v tom každopádně není sama. S firmou SNAM již pár let spolupracuje kromě jiných automobilek i BMW, Volkswagen, Toyota nebo francouzský koncern PSA.