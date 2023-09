Baterie dále zlevňují. Elektroauta mohou stát stejně jako ta spalovací už příští rok, tvrdí studie

Akumulátory jsou nadále nejdražší součástkou elektroaut, jejich cena ale klesá. To má způsobit výrazný růst prodejů díky dostupnosti.

Organizace Rocky Mountain Institute zveřejnila zajímavou studii, která předpovídá mnohem rychlejší nástup elektromobility nejen v rozvinutých částech světa. Baterie v současné době představují 40 procent ceny elektrovozu, vloni stála jedna kilowatthodina kapacity 151 dolarů, v průběhu aktuálního desetiletí by ale mohla spadnout na 60 až 90 dolarů. Pro zajímavost, v roce 1991 to bylo 7500 dolarů. Proto institut RMI předpokládá, že bateriové vozy dosáhnou cenové parity s vozidly se spalovacími motory již v roce 2024 v Evropě a v roce 2026 i v USA.

Do roku 2030 by se také měly prodeje elektroaut zvýšit nejméně šestinásobně, jejich podíl na trhu by se mohl pohybovat mezi 62 a 86 procenty. Již v letošním červenci tvořily elektromobily 61 procent prodejů v rámci EU oproti 13,6 procentům ve stejném měsíci loňského roku. Exponenciální růst prodejů předpokládá také souběžně vydaná studie projektu EEIST z univerzity v britském Exeteru. Bod zlomu, tedy cenovou paritu bateriových vozů se spalovacími, očekává v roce 2024 v Evropě, v roce 2025 v Číně, v roce 2026 v USA a v roce 2027 v Indii. Týkat se má vozidel střední velikosti, u malých aut má k témuž dokonce dojít dříve.