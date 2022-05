Jednu z nejdůležitějších dopravních staveb v republice denně přejede 144 tisíc aut. Dopravní omezení jistě způsobí nemálo zdržení, na objízdných trasách ale TSK vyjde řidičům vstříc.

Významný silniční most přes Vltavu byl budován v letech 1978 až 1988 – má délku 352 metrů a šířku až 55 metrů. Jeho jižní polovina byla uvedena do provozu v září roku 1983, severní v roce 1988. Původně byl pojmenován po pátém československém prezidentovi Antonínu Zápotockém, v roce 1990 byl přejmenován na Barrandovský most. Jde o nejvytíženější českou komunikaci, oprava a s ní související omezení proto způsobí značné problémy řidičům na vnitřním okruhu Prahy.

Proč se opravuje?

Od svého uvedení do provozu neprošel žádnou významnější rekonstrukcí a jeho závady jsou nyní viditelné i neviditelné. Jedním z nejvážnějších problémů je zatékání do špatně zainjektovaných kabelážních kanálků, kvůli kterému dochází k oslabení předpínací výztuže v rozsahu od 5 % do 50 % - dle informací šéfa TSK Jozefa Sinčáka v některých místech až o 90 procent z původní kapacity. Most má poškozenou hydroizolaci pod vozovkou, trhliny ve stěnách komor, poškozený odvodňovací systém a prosakuje do něj voda pod svodidlovými zídkami.

Jak dlouho bude probíhat oprava?

Od 14. května 2022 do roku 2025 – pokud vše půjde dle předpokladů, jinak plán počítá i s rokem 2026. Rekonstrukce má probíhat ve čtyřech etapách, před nimiž již proběhly nebo probíhají přípravné práce. Došlo k rozšíření rampy do Modřanské ulice na tři pruhy, odbočující auta se proto nebudou štosovat na samotném mostu. Přibyla vratná rampa u Lihovaru (ale s kapacitou 500 vozů za hodinu), která poslouží řidičům během uzavření rampy ze Strakonické ulice na most. Došlo k rozšíření Strakonické ulice na dva pruhy pro řidiče a buspruh. Na předpolích Mostu Závodu míru došlo na Zbraslavi k úpravě křižovatek a změny se dotkly také Komořanské ulice.

1. etapa: 14. května 2022 až 2. září 2022

Opravy se budou soustředit na jižní část mostu. Dojde k odstranění mostního objektu, který je součástí Strakonické rampy, a na jeho místě bude vybudován most nový. Rekonstrukcí projdou horní část rampy a vnější dva pruhy ve směru ze Smíchova, od Strakonické rampy pak bude Strakonická ulice průjezdná pouze jedním pruhem.

2. etapa: Březen 2023 – květen 2023

Během druhé fáze oprav budou v každém směru v provozu dva průběžné a jeden odbočovací pruh. Dojde k opravě Barrandovské rampy, dilatačního závěru ve směru od Smíchova a k sanaci nad levým jízdním pruhem Strakonické. Rekonstrukcí projde i dilatace ve směru Braník a nad tramvajovou tratí na pravém břehu Vltavy.

3. etapa: Březen 2024 – květen 2024

Probíhat bude oprava severní části mostu ve směru na Smíchov, včetně cyklostezky na pravém břehu řeky. Změnami projde i Modřanská ulice, kvůli co nejmenšímu omezení provozu jsou v této části práce rozděleny na tři podetapy.

4. etapa: Březen 2025 až květen 2025

Dopravní omezení mají dle plánu trvat 82 dní. V poslední fázi přijdou na řadu vnitřní části mostu ve směru na Smíchov a do druhé poloviny dilatačních závěrů. Proběhnout má dokončení prací, včetně oprav nedodělků ze všech předchozích etap.

Kudy objet Barrandovský most?

V průběhu všech etap opravy se počet pruhů v každém směru sníží ze čtyř na tři. Přibude zpomalování, kličkování, bude docházet k nehodám, kvůli kterým bude poblíž mostu nonstop připravena odtahová služba. Plnohodnotná náhrada za most pro silniční využití neexistuje, takže dopravní inženýři využili počítačové simulace k návrhu úprav dopravy v souvislosti s omezením.

Nejlépe se zatím jeví využíti vnějšího okruhu, na němž bude klíčový Lahovický most. Na Barrandovský most se ze západního břehu Vltavy dostanete objížďkou přes Barrandov, na břehu druhém bude otevřen doposud neaktivní sjezd na Písnici v rámci celé mimoúrovňové křižovatky. Zdržením se nevyhneme, proto je vhodné využít navigační aplikace nebo systémy, které sledují dopravu v reálném čase.

Po dobu rekonstrukce Barrandovského mostu se na placené úseky objízdných tras bude vztahovat výjimka – půjdou využít bez dálniční známky. Půjde o část pražského okruhu D0 a dálnice D1 před Prahou.