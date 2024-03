Barrandovský most dostane klíčové vylepšení. Vyřeší problém, se kterým se setkal snad každý

Takovou situaci zažil každý, kdo najížděl na Barrandovský most ze směru od Strakonické nebo Barrandova. V provozu se zde kříží auta, která potřebují odbočit na sjezd do Modřanské ulice, vznikají nebezpečné situace a průjezdnost se zpomaluje. Řešením by měla být objízdná rampa na jižní straně mostu, která umožní motoristům najet na Jižní spojku, aniž by křížili cestu odbočujícím do Modřan.

Po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu bude nutné realizovat nová řešení, jak vysokou dopravní zátěž na mostě vyřešit a tento návrh je jedním z nich,“ uvedl radní pro dopravu Jaroslav Míth (ODS). „Dopravu v místě nájezdu a sjezdu to výrazně zklidní, a zvýší se tak bezpečnost,“ dodává.

S novým návrhem, který v současné době zpracovává Technická správa komunikací hlavního města Prahy, přišla dopravní fakulta ČVUT. Rekonstrukce Barrandovského mostu je nyní ve své třetí etapě, u níž je předpokládáno ukončení v červnu letošního roku. Práce spočívají v kompletním odstranění mostního svršku a vybavení mostu na celé nosné konstrukci.

Jednou z nejnáročnějších prací je příprava nového předpětí, kdy budou do příčníků mostu navrtány otvory skrze hustě vyztuženou a armovanou stěnu s předpínací výztuží a předpínacími tyčemi. Na třetí etapu naváže čtvrtá a poslední od června 2024 přibližně do srpna až září. Týkat se bude levých pruhů od Jižní spojky na Smíchov.