Theodor von Liebieg se narodil 15. června roku 1872 v Liberci do úspěšné podnikatelské rodiny Liebiegů. Jeho dědeček Johann se ze soukenického mistra vypracoval na textilního magnáta, v roce 1867 byl povýšen císařem do rytířského stavu a o rok později se z něj stal Svobodný pán – baron.

Jak vznikal nádherný Tatraplan? Dobové fotky odhalují zákulisí vývoje prototypů

Theodor dokončoval začátkem 90. let předminulého století studia ve švýcarské Remeši, když se v novinách Fliegende Blätter dozvídá o jistém Karlu Benzovi, sídlícím v Mannheimu. Ten prý vyráběl zajímavé samohybné vozy, což technického nadšence Liebiega zaujalo. V roce 1893 se proto vydává na návštěvu vynálezce, jejíž součástí je i krátká projížďka vozem na Benzově zahradě. Nadšeně skládá vysokou zálohu 1500 marek a objednává čtyřkolový vůz, který má být dodán do jeho rodného Liberce. Mohl si to dovolit, řízení čtrnácti rodinných továren převzal již v roce 1890 v pouhých 18 letech.

Připomeňte si slavné závodní Tatry. První závodila už v roce 1900, vznikla za měsíc

Vůz Benz Victoria mu byl ještě v roce 1893 skutečně dodán, stal se tak prvním motoristou v českých zemích a také majitelem prvního řidičského oprávnění. O rok později se vydává na vůbec první soukromou dálkovou jízdu v historii (pokud nepočítáme 106 km dlouhou cestu Berthy Benzové v roce 1888). Čtyřkolový Benz Victoria byl poháněn jednoválcovým motorem o objemu 1730 cm3 o výkonu 2-3 kW (3-4 k) při 450 otáčkách za minutu. Dosahoval maximální rychlosti 20 km/h.

V Česku je na prodej vymazlený Tatraplan. Připravte si na něj pár milionů

Je vhodné připomenout, že motorismus byl v této době skutečné dobrodružství. Neexistovala kvalitní silniční síť, čerpací stanice, servisy... Řidič si musel vždy poradit vlastními silami. Liebieg se vydal se spolujezdcem Franzem Stránským z Liberce (tehdy Reichenberg ) do rodinného sídla v německém Gondorfu. Cesta jim zabrala celý týden a urazili při ní 939 kilometrů. Benzin kupovali v lékárnách a na nádražích (spotřebovali ho prý 140 litrů), vodu na chlazení brali kde se dalo – údajně i ze studní a potoků.

Když ještě reklamy na auta za něco stály: Volvo mělo odvahu, sebevědomí a drzost

V Gondorfu strávili měsíc, přičemž podnikali i další jízdy. Po zpáteční cestě se zastavili v Mannheimu na záruční prohlídku (další Liebiegovo prvenství), opravy a úpravy vozu. Odtud se do Liberce i s automobilem vrátili vlakem. Jen během léta roku 1894 najezdil Benz Victoria s výrobním číslem 76 vzdálenost 2500 kilometrů.

Auta, letadla, tanky. To za první republiky bývala Praga

Liebiegovo přátelství s Karlem Benzem stálo také za vznikem prvního tuzemského automobilu NW Präsident. Byl to právě, on který Benze přesvědčil, aby dodal do Kopřivnice dvouválcový motor. V roce 1900 pak založil česko-německý automobilový spolek. V této době se také úspěšně účastnil mnohých automobilových závodů, jeho medaili z klání na francouzské riviéře z března roku 1900 najdete v Severočeském muzeu.

Walter Regent Airspeed byl nádherným dílem Sodomky. Kde skončil, nikdo neví

Na přelomu let 1905 a 1906 vzniká v Liberci první vůz, zkonstruovaný továrníkem Christianem Linserem. Po složitém vyjednávání se Liebiegovi podařilo autodivizi odkoupit, v roce 1907 tak pod jeho taktovkou a ve spolupráci s továrníky Oskarem von Klingerem a Willim Ginzkeym vzniká Liberecká továrna na automobily – v němčině Reichenberger Automobil Fabrik, zkráceně R.A.F. Jedním z prvních vozů byl R.A.F. 24/30, představený na Pražském autosalonu v roce 1908. Poháněn byl čtyřapůllitrovým čtyřválcem o výkonu cca 22 kW (30 k). O dva roky později přišel model H10 s motorem o objemu 5,3 litru a 33 kW (45 k).

Ceník Walter 1935: i nejlevnější model stál 49násobek dělnické mzdy

Nabídka se postupně rozrůstala o další a další typy. Osobní vozy R.A.F. vynikaly svou kvalitou, jeden měl i císař František Josef I. Zároveň byly docela drahé, pořizovala si je náročná klientela. Vrcholné modely poháněly motory Knight se šoupátkovými rozvody. Firma ale vyráběla také užitkové vozy nebo samotná šasi k dalšímu kapotování. Automobilku v roce 1912 odkoupila firma Laurin & Klement, výroba v Liberci byla pak po několika letech ukončena.

Připomeňte si Tatru 805: Kačena proslula hlukem, sloužila i expedičním velikánům

Na Liberecku za sebou Liebieg zanechal nesmazatelnou stopu. Můžete například obdivovat jeho vilu v Jablonecké ulici v Liberci, dále nechal postavit domy pro své zaměstnance (Liebiegovo městečko), sídliště Domovina pro válečné veterány a invalidy nebo třeba hostinec. Se vznikem Československa a novým postavením Němců jakožto menšiny se ale nesmiřoval dobře, v třicátých letech 20. století začal podporovat Henleinovce a dožil se i okupace území za protektorátu.

Avia A11 Trend chtěla k české armádě, ta ji ale odmítla. Jízda byla otřesný zážitek

Liebieg zemřel 24. května roku 1939. Během druhé světové války rodinné textilní podniky vyráběly materiál pro německou armádu a po skončení války byly znárodněny. Od roku 1948 fungovaly pod názvem Textilana a k jejich uzavření došlo v roce 2001.