Barbie Dream Bronco je pro holky, které nechtějí řešit obrubníky. Čert vem barvu, chceme ho taky

Barbie od Mattela stojí vzorem mnoha majitelkám při úpravách svých vozů. Tohle Bronco je tolik holčičí, jak jen může být, ale záměrů k přestavbě bylo více.

Panenka Barbie je spolu s Kenem a nepřeberným množstvím doplňků, včetně aut a domečků, nedílnou součástí dívčích pokojů od roku 1959. Mattel ji poprvé světu ukázal 9. března a letos se Barbie dočkala filmového zpracování, které dorazí do českých kin 20. července. Tím se panenka znovu dostává do celosvětového centra dění a nadále zůstává inspirací řady celebrit toužících po výstředních vozech.

Když přijde na off-roady, s Barbie je často spojován Jeep Wrangler, takže Ford Bronco je vítanou alternativou. Prakticky se jedná o úplně nový vůz modelového ročníku 2023 s nájezdem 383 kilometrů. Postavil jej úpravce Bayshore Automotive se sídlem na Floridě a aktuálně ho nabízí v přepočtu za 1.969.000 korun včetně kompletní dokumentace a tovární záruky.

Barbie Dream Bronco je osazené vidlicovým šestiválcem EcoBoost o objemu 2,7 litru. Matně růžová fólie pokrývá bíle lakovanou karoserii, takže střecha a další kontrastní prvky mohly zůstat bez zásahu. To ale neznamená, že by se nic dalšího nezměnilo. Naopak, bílý odstín dostala 20palcová kola Rhino obutá do 37palcových pneumatik. Sladěné jsou dále terénní nárazníky DV8, rozšířené blatníky a retro boční nástavce prahů se stupačkami N-Fab. Celkový dojem dotváří podvozková sada R/C zvyšující světlou výšku o 127 mm.

Aby bylo Bronco náležitě vidět na nočním bulváru, použil úpravce přední světla Morimoto s měnící barvou a čtveřici „LEDových kostek“ v předním nárazníku. Vzadu jsou svítilny od firmy Oracle. Interiér vyniká sedadly čalouněnými bílou kůží s růžovým prošíváním. Bílá je také středová část palubní desky a kryt středového tunelu.

Tímto projektem vyřešil Bayshore Automotive dva záměry jedním autem. Vůz totiž vznikl pro prezentaci dovedností úpravce a ve spojení s filmem není pochyb o tom, že bude vidět a rychle se prodá. Pokud se vám auto líbí, ale barevná kombinace už méně, nevadí, úpravce je otevřen dalším individuálním přáním.