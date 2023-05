Až jednou opravdu nebudete vědět, co s penězi, můžete si koupit asi největší zbytečnost na kolech

Občas je třeba si od běžné práce na supersportech odpočinout a přijít s něčím odpočinkovým. Třeba nejrychlejším golfovým vozíkem z karbonu.

Úpravce Mansory je zvyklý chrlit jednu extrémní úpravu exotických modelů za druhou jako na běžícím pásu, jako by to ani nebyla kdo ví jaká výzva. Proto se rozhodl zpestřit si pracovní náplň přepracováním golfového vozíku. Je to logické, protože zámožná klientela má golf v oblibě a případně novinku mohou použít i pro jízdy po svých rozlehlých rezidencích.

Při výběru vhodného základu padla volba na model Garia Supersport. Nejen že má příhodný název, ale s elektromotorem o výkonu 8 kW jde o nejvýkonnější golfové vozítko na současném trhu. Evropské modely mají maximální rychlost omezenou na 69 km/h, zatímco americké jezdí jen čtyřicítkou. Výkon lze regulovat jízdními režimy pro pohyb na hřišti i mimo něj. Baterie s kapacitou 10,24 kWh poskytuje 520 kg těžkému vozítku dojezd slušných 80 kilometrů.

Aby Supersport jako nejrychlejší golfový společník i vypadal, Mansory mu navrhl zcela novou karoserii z uhlíkového vlákna. Ta skoro kopíruje původní tvary, které zvýrazňují širší blatníky a výraznější spodní difuzor předního nárazníku. I světla s LED denním svícením mají novou podobu s černým podkladem. Celkový dojem dotvářejí 14palcová kola a kontrastní zelené čalounění interiéru. Barevnou kombinaci si zákazník může přizpůsobit.

Ačkoliv je Garia Supersport dlouhá jen 2469 mm, široká 1270 mm a vysoká 1699 mm, nabídne prostor pro dva hráče včetně vybavení, chladničku a multimediální zařízení s 10,1palcovou obrazovkou. Za deště potěší čelní sklo se stěračem a ostřikovačem.