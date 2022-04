Až jednou nebudeme chtít řídit, tak asi v tomhle. Audi Urbansphere je mimořádně neřidičské MPV, ale o to luxusnější

Audi ukazuje poslední ze tří konceptů řady Sphere. Toto MPV je zaměřené na Čínu, kde jsou v oblibě luxusní MPV.

Audi rozšiřuje své portfolio konceptů o další přírůstek, kterým je tentokrát poslední z trojice konceptů řady Sphere. Po Skysphere (roadster) a Grandsphere (limuzína) tak přivítejte Urbansphere, což je vlastně MPV zaměřené na maximální pohodlí pro celou posádku a bohatý prostor. Premiéra měla původně proběhnout na autosalonu v Pekingu, ale kvůli tamní situaci s koronavirem se tak děje online.

Právě s tamním designovým studiem tento koncept vznikl. Urbansphere tak není vizí MPV pro středoevropany, ale luxusní přibližovadlo do čínských metropolí. V obřích městech se asi počítá s obřími rozměry, protože koncept má 5,5 metrů na délku a dva metry na šířku při rozvoru 3,4 metru, což z něj dělá auto o rozměrech vlajkových lodí prémiových značek.

Pokud se vám tak kola na fotografiích zdají rozumně velká, tak pozor, protože jsou 24palcová. Asi už je vám také jasné, že koncept je digitální a svítiví snad ze všech úhlů. Jen světlomety tak nestačí, Urbansphere má vzadu mezi svítilnami digitální panel a jednou obří komunikační a responzivní plochou je také přední maska Singleframe.

I přes mastodontní rozměry jsou uvnitř jen čtyři sedadla, na kterých by měli sedět ideálně lidé, kteří chtějí relaxovat, schůzovat či pracovat. I proto se nemusí ani jeden z nich obtěžovat s řízením. Dotykové ovládání je i na dveřích, pasažéři mají pro sebe virtuální realitu a vzadu je transparentní OLED displej. Kůži a karbon tady nenajdete, jste v království bambusu a dýhy.

Kdyby vás přeci jen zajímalo, co s vámi hýbe vpřed, tak je to platforma PPE se dvěma elektromotory o kombinovaném výkonu 295 kW (401 koní) a s točivým momentem 690 N.m. Baterie o kapacitě 120 kWh nabídne dojezd 750 km a 800V architektura umožní dobíjet výkonem až 270 kW. Podobná auta uvidíme na silnicích až za hodně dlouho, takové designové směry a příbuzné technologie tu ale máme za pár let.