Ayrton Senna na Netflixu. O brazilském pilotovi F1 vznikne nová minisérie

Legendární brazilský pilot Formule 1 bude opět tématem nového snímku. Kariéru Ayrtona Senny nám již kvalitně přiblížil dokument Senna z roku 2010. Tentokrát bychom se však měli dočkat hned osmidílné série od dnes stále populárnější streamovací společnosti Netflix, která bere produkci do svých rukou.

Tvorbu série již Netflix oficiálně potvrdil. Rozsáhlejší formát by měl přitom zajistit ještě hlubší pohled do života a kariéry trojnásobného mistra světa. Do natáčení je úzce zapojena pilotova rodina, přičemž jako kulisy vyprávění má posloužit i Sennův rodný dům v Brazílii.

Zatím nepojmenovaná minisérie se má ohlédnout za celou kariérou Senny od jeho úplných začátků až po tragickou smrt v roce 1994 při Velké ceně San Marina na okruhu Imola. Více informací zatím Netflix neprozrazuje kromě toho, že série bude obsahovat fiktivní prvky. Senna tedy bude nejspíš herecky ztvárněn a nepůjde výhradně o dokument.

O tragickém příběhu Ayrtona Senny jsme se už dříve rozepsali. Než se však dočkáme nového počinu, stačí snad jen zmínit, že trojici titulů v F1 můžete brazilskému hrdinovi rozpočítat do 41 vítězství a celkem 80 pódiových umístění. U královny motorsportu začínal ve stáji Toleman, odkud se později vyšplhal k Lotusu, McLarenu a Williamsu.

Premiéru minisérie plánuje Netflix na rok 2022.