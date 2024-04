Avantissimo bylo výkladní skříní Audi. Konceptu bude čtvrt století, fungoval by určitě i dnes

Automobilový svět vypadal před čtvrt stoletím zcela jinak než dnes. Krásně je to vidět na konceptech, které byly skutečně vizionářské a lákaly potenciální zákazníky na to, že jim splní nejrůznější přání. vzpomeňte třeba na automobilku Audi, která na konci 90. let přišla s konceptem A8 Coupé a hned v roce 2000 s konceptem Rosemeyer, který měl mít motor W16 jako Bugatti. Jedním z dalších zajímavých aut bylo i Audi Avantissimo, které se představilo na frankfurtském autosalonu v roce 2001.

Charismatický vůz v podstatě předestřel podobu Audi A8 generace D3, ačkoliv vás asi trkne, že koncept je kombík a v propagačním fotografiích mu nacpali do kufru kontrabas. Byla to taková výkladní skříň, kde se ukázaly některé zajímavé technologie, třeba multimediální systém MMI, adaptivní vzduchový podvozek s automatickým vyrovnáváním výšky, elektronická parkovací brzda nebo bi-xenonové světlomety s adaptivní funkcí.

Pod kapotou se nacházel motor V8 s přeplňováním biturbo, který produkoval výkon 316 kW (430 koní) a disponoval točivým momentem 600 N.m. Spojený byl se šestistupňovou převodovkou s možností řazení pádly pod volantem a samozřejmě poháněl všechna čtyři kola. Vůz rozvíjel platformu Audi Space Frame, která debutovala již u první generace A8 v roce 1994. Ve výbavě pak nechybělo ani ESP.

Avantissimo myslelo nejen na řidiče, ale také na cestující vzadu, kteří měli k dispozici dvě mohutná křesla připomínající sedačky v soukromých tryskáčích. Bylo tu nastavení délky sedáku, sklonu opěradla až o 19 stupňů nebo i výšky loketních opěrek. Krásná podlaha zavazadelníku byla elektricky výsuvná až o 46 centimetrů. Mezi další zajímavosti se řadí třeba run-flat pneumatiky od Michelinu zvané PAX.

Audi Avantissimo bylo prostě napřed a právě takový by měl koncept být. Takřka všechny jeho technologie včetně designových nápadů se později objevily v sériové produkci. Auto jako takové se ale do výroby nedostalo. Svým způsobem by to mohl mít konkurent Porsche Panamera Turbo.