Autosalon v Ženevě se už druhým rokem nekoná kvůli probíhající pandemii, a nehledě na stále utichající zájem automobilek o klasické vystavování v pavilonech, Mercedes se v tradičním březnovém období autosalonu alespoň ohlíží do minulosti na hrstku milníků, které letos slaví výročí. A nezapomněl vyhrabat i pár dobových fotek přímo z výstaviště.

Ženeva byla pro Mercedes vždy místem velkých premiér. Už tomu bude 60 let, co zde německá značka představila elegantní 220 SE Coupé (W111). Luxusní dvoudveřový model na podzim 1961 doplnil i stejně působivý kabriolet a v produkci nakonec oba vozy zůstaly po celých 11 let. Kupé vycházející ze základu původního sedanu Fintail s typickými ploutvemi nabízelo prostorný interiér pro čtveřici pasažérů, a navíc velký kufr. Nová karoserie kupé byla nicméně o 80 mm nižší.

Pod kapotou 220 SE Coupé se objevilo hned několik motorizací, zprvu byl však k mání 2,2litrový řadový šestiválec nabízející výkon 88 kW (120 koní). Hlavně pozdější varianta s 3,5litrovým osmiválcem je ale dodnes mezi sběrateli jedním z nejžádanějších klasických Mercedesů vůbec.

Kulatých 30 let od představení na ženevském výstavišti letos slaví i Mercedes třídy S třetí generace (W140). Další evoluce luxusní limuzíny Mercedesu přivezla tehdy v roce 1991 celou řadu inovací po stránce bezpečnosti i komfortu – například dvojitá skla nebo elektrické dovírání dveří a kufru.

Poprvé se pod kapotu třídy S nastěhoval i dvanáctiválcový motor, zajišťující vrcholným verzím 600 SE a 600 SEL výkon 300 kW (408 koní). Modernizace v roce 1995 pak zajistila třídě S titul prvního osobního auta vybaveného systémem ESP, přičemž o rok později přišel i nouzový brzdový asistent (BAS) pomáhající řidiči v krizové situaci vyvinout maximální brzdný účinek.

A nakonec, ačkoliv možná nenadělala tolik slávy jako třída S, celých 25 let již uběhlo od doby, kdy Mercedes v Ženevě představil souběžně nová kombi třídy C a třídy E. V případě „céčka“ se přitom jednalo o první generaci praktické varianty rozšiřující modelovou řadu kompaktních sedanů značky.

Menší kombi (S202) přišlo tři roky po uvedení sedanu (W202), tedy v roce 1996, a nabídlo objem kufru 465 litrů, maximálně 1510 litrů. V řadě benzinových a naftových motorizací zastávaly vrchol verze C 43 AMG (od roku 1997) a C 55 AMG (od roku 1998) s osmiválci o objemu 4,3 litru, respektive 5,4 litru. Kombík C 43 AMG byl mimochodem využíván i jako zdravotnický vůz tehdejšího šampionátu Formule 1.

Zatímco kombi třídy C zaujalo kompaktnějšími rozměry, nové kombi třídy E (S210) chtělo v roce 1996 nabídnout především nekompromisně prostorný interiér. Standardní objem kufru čítal rovných 600 litrů, sklopením zadních sedaček se dosáhlo tehdy rekordních 1975 litrů. Automatické udržování světlé výšky podvozku vzadu bylo standardní výbavou. Zákazník mohl zvolit i třetí řadu sedadel, avšak umístěnou proti směru jízdy. Nabídka motorizací byla klasicky rozsáhlá od naftového čtyřválce o výkonu 70 kW (95 koní) po vrcholnou AMG verzi E55 (od roku 1998) s osmiválcem a výkonem 260 kW (354 koní).