Autosalon Ženeva 2021 nebude. Výrobci nemají zájem, budoucnost je nejistá

Kdo čekal, že se autosalon v Ženevě (GIMS) po letošním zrušení z důvodu pandemie koronaviru vrátí do starých kolejí, má smůlu. Organizátoři oficiálně prohlašují, že ani v roce 2021 se slavná výstava konat nebude. Původně se měla vrátit do kalendáře motoristických akci opět v březnu.

Co tedy načala celosvětová pandemie, to nakonec utvrzují i samotné automobilky. Většina vystavovatelů totiž v dotazníku organizátorů uvedla, že se ročníku 2021 pravděpodobně nebude účastnit. Určité množství značek pak uvedlo případný zájem o rok 2022. Ani to však konání ženevského autosalonu v budoucnu nepotvrzuje.

Vedení GIMS uvádí, že se značky potřebují vzpamatovat z následků pandemie a rovněž není jisté, zda by ročník 2021 dokázal přilákat dostatečné množství, přesněji stovky tisíc návštěvníků, jako tomu bylo v předchozích letech.

Do všeho zasahuje i fakt, že koncept tradičních autosalonů se stánky automobilek a návštěvníky pod jednou střechou zastarává. Stále více výrobců upřednostňuje, ať z finančních či virálních důvodů, on-line prezentace nebo soukromé události pro vybrané publikum. Z toho důvodu nedávno Lamborghini oznámilo, že s velkými autosalony nadobro končí.

Organizátoři GIMS uvádějí, že letošní náhlé zrušení ženevského autosalonu pouhých pár dní před startem mělo za následek ztrátu ve výši zhruba 10,2 milionů euro (asi 273 milionů korun). I proto se objevila myšlenka prodání celého autosalonu do vlastnictví výstaviště Palexpo SA, na kterém se každoročně koná.