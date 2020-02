Panika způsobená zasažením Evropy koronavirem každou hodinou narůstá. Zatímco Češi hromadí zásoby a regály obchodů zejí prázdnotou, někteří čeští občané žijící mimo naše území nevěřícně kroutí hlavami. Riziko šíření onemocnění ovlivnilo také ženevský autosalon. Celá akce byla pouhé tři dny před zahájením zrušena. Co bude dál?

Že měl být Autosalon Ženeva 2020 co do novinek slabší než v dřívějších letech, jsme věděli. Akce tohoto typu se ale připravují měsíce dopředu a automobilky i navzdory nastalé situaci budou chtít své produkty prezentovat. Někteří výrobci proto uspořádají tiskové konference formou online přenosů. O informace, které by jinak zazněly na výstavišti Palexpo, tedy nepřijdeme a my se vám je budeme snažit zprostředkovat.

K ženevskému autosalonu se váže i vyhlášení evropského Auta roku (COTY). Probíhá den před zahájením výstavy a účastnit se jej mohou i akreditovaní novináři. Česko i letos reprezentuje kolega Jiří Duchoň, jediný český zástupce v 60člené porotě. Podle jeho slov proběhne vyhlášení i navzdory zrušení autosalonu, přirozeně však na jiném místě. Ani časový plán se údajně nezmění. Ceremoniál proběhne v pondělí 2. března v 15:00 a bude možné jej sledovat online.

Byla by ostatně škoda o vyhlášení evropského Auta roku přijít. Ve finálové sestavě totiž nechybí hi-tech elektromobily (Porsche Taycan a Tesla Model 3) ani auta „pro lidi“ (BMW 1, Ford Puma, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Corolla). Online přenos si budete moci v pondělí pustit také u nás na webu. Do té doby můžete v anketě i v diskusi pod článkem tipovat, který vůz získá od porotců nejvyšší počet bodů.