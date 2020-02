Toyota přiveze na autosalon v Ženevě zbrusu nový Yaris, plug-in hybridní verzi SUV RAV4, vodíkový Mirai, ale i dosud neznámé SUV segmentu B, na nějž vypouští první upoutávku. Vedle první fotografie odhaluje i pár informací, které nám prozatím pomohou vůz zařadit.

Novinka bude těžit z vyvýšeného podvozku, pohonu všech kol a aktuální verze hybridní soustavy. Do již přeplněného segmentu tak vnese několik aspektů, které v něm nejsou až tak běžné. Například vozy s německou platformou MQB A0, mezi které se řadí například Škoda Kamiq, pohonem všech kol nedisponují. Stejné je to i s králem segmentu Renaultem Captur. Do města, kam jsou tyto vozy převážně určeny, to vlastně není potřeba.

A to nám dává malou nápovědu, kde se bude novinka cítit nejlépe. Předešlá skica (v galerii) totiž nastřelila boční profil vozu, který připomínal zmenšeninu velkého SUV RAV4. Tudíž by klidně mohlo jít o bytelný crossover, který se dokáže poprat i s méně náročným terénem. Zároveň by tak novinka nelezla do zelí modelu C-HR, což je městský hybridní crossover a konkurent výše zmíněných modelů.

Robustních crossoverů s pohonem všech kol je jako šafránu. Toyota bude zřejmě cílit do segmentu, kam patří třeba Suzuki Vitara. Hyundai Kona by také mohl být tím pravým soupeřem. Uvidíme ale, až se novinka 3. března představí.

Galerie doplněna o model RAV4 Plug-in Hybrid. Všimněte si velmi podobné siluety se skicou.