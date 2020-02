Je hezké sledovat, jak začínají dílky informací z minulosti zapadat do sebe. Na podzim roku 2018 v rozhovoru pro Autocar naznačil Christian Strube, šéf vývoje Škodovky, že myšlenka hybridní Octavie RS není tak úplně scestná. O rok později jsme už měli potvrzeno, že zážehový a vznětový motor budou zastupovat pouze část pohonných jednotek nejsportovnějšího vozu z Mladé Boleslavi, a koncem letošního ledna Škoda oficiálně prozradila, že Octavia RS bude i hybridní. Bylo to den poté, co na internet utekly vizualizace derivátů RS a Scout, pravděpodobně pocházející z infotainmentu.

Že se deriváty nové generace Octavie představí na letošním autosalonu v Ženevě, byla už dávno jasná věc. Budeme u toho a zúčastníme se i soukromé ženevské premiéry, která proběhne den před oficiálním zahájením nejdůležitější automobilové výstavy v Evropě. Škodovka už nemá moc času, protože do autosalonu zbývá pouhý měsíc. A protože na novinky obvykle poutá postupně, bylo na čase posunout se o krok dál.

V galerii najdete první oficiální skici nové generace Škody Octavia RS iV. Škoda zatím poskytla dvě skici liftbacku a jeden kombík, s trochou představivosti potvrzují pravost dříve uniklých vizualizací. S informacemi to však automobilka nepřehání. Uvádí, že nová Octavia RS otevírá po dvaceti letech od uvedení první generace další kapitolu historie a poukazuje přitom na plug-in hybridní provedení RS iV.

Pohon Octavie RS iV kombinuje čtrnáctistovku TSI s elektromotorem. Výsledkem je výkon 180 kW (245 koní), totéž by ale měla nabídnout i standardní verze s motorem 2.0 TSI. Naftové provedení bude mít pod kapotou motor 2.0 TDI Evo o výkonu 147 kW a jako jediné by mělo nabídnout i pohon 4x4. Ten u plug-in hybridní verze není možný kvůli zástavbě akumulátoru a benzinová verze jej neměla nikdy.

Pokud se ptáte, kde bereme tu jistotu v motorech a výkonech nové Škody Octavia RS, vzpomeňte si, že za nimi stojí další únik informací. Tentokrát jde na triko Volkswagenu, kterému utekla tabulka všech ostrých verzí osmé generace modelu Golf. Benzinová Octavia RS by měla být ekvivalentem Golfu GTI, RS iV poskytne totéž co Golf GTE a RS TDI zase totéž co Golf GTD. Pár otázek tady ale ještě je.

Bude mít Octavia RS odpověď i na Golf R, který v nové generaci nabídne 245 kW (333 koní)? Dosud tomu tak nebylo. A co Golf TCR s výkonem 221 kW (300 koní)? Zůstane v koncernu osamocen? A co proboha znamená označení eRS, které si Škoda nechala zaregistrovat na patentovém úřadu ve stejný den jako označení e-Tec, které používá u mild-hybridních verzí standardní Octavie? Navíc je tady ještě značka Cupra, která mezi koncernovými sourozenci nebude chtít zaostávat!