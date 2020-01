Teprve minulý týden jsme se dozvěděli, že na březnový autosalon v Ženevě doveze korejská Kia ukázat i zbrusu novou generaci SUV Sorento. Zatímco je ale výstava stále ještě daleko a automobilka se teprve chystá na první vlnu upoutávek, odhalenou novinku již někdo stihl nafotit a pověsit na internet. Nejprve na Instagram (odkud fotky rychle zmizely), poté na Facebook a teď už je design nového Sorenta vlastně jasný.

Dřívější neoficiální render přídě z ruského webu Kolesa se přitom do vzhledu čtvrté generace Sorenta docela trefil (viz galerie). SUV tak dostane velkou mřížku chladiče s typickými linkami značky, přičemž do ní jsou plynule zakomponovány LED světlomety. Zadní svítilny, ve formě malých vertikálních panelů jsou poté mnohem jednodušší oproti dosavadnímu Sorentu.

Nahlédnout už můžeme také do interiéru, kterému dominuje nová palubní deska z velké části vyplněná dvojicí displejů – digitálním přístrojovým štítem a obrazovkou infotainmentu, jak už byste dnes čekali. Tlačítek na středovém panelu uprostřed výdechů klimatizace je stále dost, nicméně je možné, že půjde o stále populárnější dotykové plochy.

Ačkoliv se může zdát, že nová Kia Sorento přichází docela brzy – třetí generace se prodává teprve od roku 2015 a předloni prošla lehkou modernizací – u novinky nepůjde pouze o kosmetické změny. Především se i Sorento zaměří na elektrifikaci a podle Kie máme tedy čekat hybridní i plug-in hybridní techniku pod kapotou.

Na bližší parametry ještě musíme počkat. Co se nedozvíme v rámci očekávaných upoutávek, se později dozvíme na zmíněném autosalonu v Ženevě, kde již Kia potvrdila výstavní premiéru nového Sorenta.