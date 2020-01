Že bude letošní autosalon v Ženevě co do počtu novinek docela slabý, jsme si řekli již dříve. Na nejvýznamnější evropské akci tohoto druhu budou letos chybět značky Jaguar Land Rover, Volvo, Ford, Opel, Citroën, Peugeot či Nissan, navíc řadu opravdu silných modelů stihly některé značky představit už v předstihu v rámci soukromých akcí. Do vypuknutí výstavy zbývá ještě asi šest týdnů, avšak opravdových pecek, na které by stálo za to se těšit, je málo.

Už se zdálo, že u derivátů či omlazených verzí stávajících modelů zůstane i korejská Kia, jenže ta má nakonec v rukávu pořádné eso. Vedle plug-in hybridů XCeed a Ceed SW, které nám alespoň na papíře představila již dříve, se nečekaně představí i zbrusu nová generace SUV Sorento. Proč nečekaně? Protože třetí generace se prodává teprve od roku 2015 a předloni prošla lehkou modernizací. No nepřijde vám to moc brzo?

Navíc nepůjde pouze o kosmetické změny. Kia Sorento čtvrté generace bude podle našich informací než doposud a měla by se začít odhalovat už zkraje února. První jízdy proběhnou v polovině roku a na trh se vůz dostane ještě letos. Události tedy zanedlouho naberou docela rychlý spád.

Současná generace Kie Sorento se prodává s benzinovým i naftovým motorem, pro český trh je ale vyhrazena jen dva-dvojka CRDi o výkonu 147 kW (200 koní), kombinovatelná s manuální i automatickou převodovkou a pohonem předních i všech kol. Dosud tedy žádná elektrifikace, nová generace modelu se jí však nevyhne.

Serveru Automotive News Europe to sdělil Emilio Herrera, provozní ředitel evropského zastoupení Kie. Očekávat můžeme hybrid i plug-in hybrid, na bližší parametry si však ještě musíme počkat.