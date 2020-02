Autosalon Ženeva 2020 byl zrušen kvůli koronaviru! Rozhodla to švýcarská vláda

Je to oficiální. Z obav dalšího šíření epidemie koronaviru je konání letošního autosalonu v Ženevě zrušeno. Dveře autosalonu se přitom měly otevřít už v pondělí.

Ještě dva dny zpátky ujišťovali pořadatelé mezinárodního autosalonu v Ženevě (GIMS 2020), že letošní výstava nebude současnou epidemií koronaviru postižena a proběhne dle plánu. Nyní ovšem samotná vláda Švýcarska z obavy rychlého šíření nákazy vydala prohlášení oficiálně zakazující konání velkých veřejných událostí s návštěvností přes 1000 lidí.

Tento zákaz se tedy pochopitelně týká i autosalonu v Ženevě, který měl otevřít brány novinářům z celého světa oficiálně už v pondělí 2. března v rámci tradičního večera koncernu VW. Ačkoliv popularita automobilových výstav stále upadá, výstaviště Palexpo v rámci autosalonu každoročně navštívilo kolem 600.000 lidí. Veřejnosti se měl autosalon otevřít o pár dní později 5. března.

Federální rada Švýcarska se sešla dnes dopoledne 28. února, aby následně označila šíření nákazy za „zvláštní situaci“, vyžadující zmíněný zákaz konání velkých akcí a shromáždění. Platnost zákazu je stanoveno minimálně do 15. března. Právě v Ženevě byl přitom ve čtvrtek potvrzen první případ nákazy koronavirem na území Švýcarska.

Pro zúčastněné automobilky plánující premiéry na autosalonu tedy půjde o vskutku nepříjemnou situaci. Přesto se ale letošního ročníku rozhodla z vlastní iniciativy nezúčastnit již celá řada výrobců, čistě kvůli nezájmu o tento stárnoucí způsob prezentace novinek. Absenci už týdny předem oznámili například Jaguar Land Rover, Lamborghini, Volvo, Ford, Opel, Citroën, Peugeot nebo Nissan.

