Šanghajský autosalon patří k největším akcím svého druhu na světě. Každý, kdo už něco znamená, nebo v budoucnu chce něco znamenat, tam musí mít stánek, a protože Čína platí za největší odbytiště elektromobilů na světě, není těžké pochopit, že řadu velkých novinek pohání právě elektromotory.

Zatímco v Evropě máme už druhý rok za sebou s autosalony utrum a nevypadá to, že by se na tom letos něco změnilo, v Šanghaji se už vesele vystavuje. Tamní autosalonu otevřel brány v pondělí 19. dubna, což byl také den, kdy byl obsah na Autorevue.cz složen z článků o elektromobilech. Kdybychom měli pokrýt veškeré šanghajské novinky, patrně bychom o nich psali ještě teď, my se ale rozhodli to nepřehánět a nechali si pár „nábojů“ pro druhý díl našeho pořadu Týden na zpátečku.

Oproti prvnímu dílu, který se věnoval nové kategorii vytrvalostních závodů, můžete zaregistrovat několik změn. Podařilo se nám zkrátit stopáž, vyhnuli jsme se množství složitých zkratek a nechali si vyrobit týmová trička, v nichž vypadáme jako nemocniční zřízenci. Opět jsme se snažili podat obsah odlehčenou formou, protože vážnosti je všude na internetu až až. Pořád ale máme co zlepšovat, proto budeme rádi za vaše nápady na připomínky, které nám můžete posílat prostřednictvím tohoto formuláře.