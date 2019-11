Budu se opakovat, ale asi není jiná možnost: Lexus LC je jedno nejlepších luxusních kupé současnosti. Mercedesů a bavoráků je všude spousta, jakmile ale na ulici potkáte Lexus LC, čas se zastaví veškerá pozornost je upřena na něj. Ať si vyberete čistokrevný osmiválec nebo 3,5litrový šestiválcový hybrid, vždycky si přijdete na své. LC je vyladěné do posledního detailu a jízda s ním je zážitek, i když pouze korzujete po městě.

Nyní bude korzování ještě intenzivnější. Lexus totiž v Los Angeles oficiálně představil LC v otevřené variantě Convertible, jehož existence by nás ale vůbec neměla překvapovat. Koncept, který se od sériové verze v postatě neliší, byl totiž představen už na začátku letošního roku, a kdo z vás navštívil březnovou Ženevu, mohl si jej dokonce prohlédnout osobně.

Kabriolet je 4760 mm dlouhý, 1920 mm široký, 1350 mm vysoký a rozvor náprav činí 2870 mm. V porovnání s kupé je tedy o 10 mm kratší a 5 mm vyšší, těchto rozdílů si ale těžko někdo všimne. Lehká plátěná střecha je úhledně složena za zadními sedadly, její stažení zabere 15 sekund a natažení o sekundu déle (do rychlosti 50 km/h). Lexus nezapomněl zmínit snahu o co největší komfort, a to jak s ohledem na akustiku (vůz má systém aktivního potlačení hluku), tak řízení teploty. Nechybí proto ani „šála“, která se postará o foukání teplého vzduchu na krk.

Pod kapotou nenajdete žádné překvapení. Lexus LC 500 Convertible pohání pětilitrový atmosférický osmiválec použitý i v kupé, kde má výkon 351 kW v 7100 otáčkách a točivý moment 540 N.m. Asi jste uhodli, že si kompletní technická data Lexus zatím nechal pro sebe, avšak i to málo, co si dokážeme odvodit, přece musí stačit.

Převodovka je automatická desetistupňová, poháněna jsou zadní kola, zrychlení z nuly na stovku by mělo zabrat okolo 5 sekund a maximální rychlost zcela jistě překročí 250 km/h. Start prodeje je plánován na léto příštího roku.