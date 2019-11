Rodina elektromobilů značky Audi vítá nového člena. Stal se jím sourozenec SUV e-tron s elegantnější karoserií Sportback. Novinka je o dost hezčí na pohled a vznikla podle klasického receptu podkategorie SUV-kupé. Designéři přikázali konstruktérům uhladit střechu od B sloupku až po kufr a směrem dozadu zvednout spodní linii bočních oken.

Úprava karoserie sebou nese pár zásadních změn. Tou první je snížení prostoru cestujících vzadu o 20 milimetrů. Dále jde o větší dojezd na jedno nabití, díky lepšímu proudění vzduchu okolo vozu. Konkrétně to dělá deset kilometrů. Nesmíme zapomenout ani na zmenšení zavazadlového prostoru o 45 litrů. e-tron Sportback má objem zavazadlového prostoru už „jen“ 615 litrů.

Většina designových prvků z e-tronu zůstává, včetně single-frame přední masky, kterou elektromobily v podstatě nepotřebují. Žhavou novinkou jsou ale digitální Matrix LED světlomety, které potvrzují elitní postavení technického a vývojového centra Audi. Nová technologie dostala název DMD (Digital Micromirror Device – digitální zařízení s mikrozrcadly).

Nyní to bude znít trochu jako ze science fiction. Systém předního osvětlení je vybaven čipem, který je osazen přibližně jedním milionem mikrozrcadel (každé z nich s délkou strany několik setin milimetru). Každé z nich se pak díky elektrostatice dokáže natáčet až 5000krát za sekundu. V praxi bude světlo po silnici umět „jezdit“ tak, jak to budete chtít, a to i kdyby šlo o osvícení pouze jednoho pruhu, ve kterém zrovna jedete (ukázka v galerii). Samozřejmostí jsou i opojné animace včetně promítání textů.

Pohonné ústrojí spolu oba vozy sdílí. Každá náprava má svůj asynchronní elektromotor a společně dokáží vyprodukovat výkon 265 kW (360 koní) a točivý moment 561 N.m. V klidu na stovku to zvládne za 6,6 sekundy a maximální rychlost je omezena na 200 km/h.

Pro ohromení vás i posádky je tu ještě režim Boost, který dokáže krátkodobě zvýšit výkon až na 300 kW a točivý moment na 664 N.m. V tomto režimu platí stovka za 5,7 sekundy. Sportback je taktéž quattro a točivý moment se mezi nápravy rozděluje během „zlomků sekundy“, jak informuje sama automobilka.

Lithium-iontová baterie o kapacitě 95 kWh vystačí e-tronu Sportback na 446 kilometrů. Výše zmíněné údaje ovšem platí pouze pro verzi 55 quattro. V době uvedení nás ale čeká rovnou i slabší verze 50 quattro, která s kapacitou baterie 71 kWh vydrží na jedno nabití na 347 kilometrů. Dynamika je samozřejmě slabší (0-100 km/h - 6,8 sekundy, maximální rychlost 190 km/h).

Audi e-tron Sportback vstoupí na evropský trh na jaře příštího roku. Svůj prodej zahájí speciální bohatě vybavenou edicí edition one v modré barvě. Obsahovat bude prémiovou audiosoustavu, čalounění kůží Valcona a nenáviděná či milovaná virtuální zpětná zrcátka. Dynamické Matrix LED světlomety se v nabídce ukážou až v polovině příštího roku. České ceny zatím nebyly stanoveny.