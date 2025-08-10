Autosalon IAA Mnichov 2025 se blíží! Co vás čeká a kde sehnat levnější letenky?

Jeden z největších automobilových veletrhů pomalu klepe na dveře. Nabídne novinky, odborné semináře i program zdarma pro veřejnost.
Tradiční akce s názvem IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) má své kořeny již v roce 1897. Od této doby se konala v Berlíně, což po jeho rozdělení po druhé světové válce dále nebylo možné, západoněmecký podnik se tak přesunul do Hannoveru a později do Frankfurtu. Tam vydržel až do roku 2019, poté (a po pauze kvůli koronaviru) se pod názvem IAA Mobility přesunula v roce 2023 do Mnichova. Tamtéž se koná i v roce 2025.
Kdy a kde?
Autosalon IAA Mobility 2025 oficiálně začíná 8. září, které je vyhrazeno akreditovaným novinářům. Pro odbornou i soukromou veřejnost je otevřen mezi úterým 9. až pátkem 12. září ve formátu IAA Summit ve výstavních halách Messe München na adrese Am Messensee 2, 81829, Mnichov.
Od úterý 9. až do neděle 14. září bude probíhat přehlídka ve formátu IAA Open Space přímo v ulicích Mnichova, jejímž epicentrem bude náměstí Odeonsplatz a jeho blízké okolí – Wittelsbacherplatz, Max-Joseph-Platz, Marienplatz, Königsplatz a ulice Ludwigstrasse.
Vstupenky
Ceny vstupenek na přehlídku IAA Summit začínají na 180 eurech za jednodenní vstup, dvoudenní účast vyjde na 350 eur a třídenní na 500 eur, přičemž pro děti, studenty a osoby s handicapem je k dispozici zlevněné vstupné. Vstup na IAA Open Space v ulicích Mnichova je zdarma.
Jak se dostat na IAA 2025 v Mnichově?
Autem dojedete do Mnichova z Prahy zhruba za 4-5 hodin, z Brna za přibližně 6 hodin a z Ostravy za více než 7 hodin. Osobní vozidlo můžete zaparkovat v některém z mnoha mnichovských parkovacích domů nebo v podzemních garážích a na autosalon se pohodlně dopravit metrem linky U2 na stanici Messestadt West. Pozor ale na omezenou kapacitu. Doprava na akci IAA Open Space v centru Mnichova osobním autem se důrazně nedoporučuje, vůz raději nechte dále a přijeďte hromadnou dopravou, ideálně metrem, které má v linkách U3, U4, U5 a U6 přestupní stanici přímo na Odeonsplatz.
Letecky je Mnichov z České republiky dobře dostupný, jednosměrnou letenku seženete do 4000 Kč, zpáteční pokud chcete strávit v Mnichově den a noc přibližně za 9000 Kč. Pokud chcete ušetřit, v rámci IAA v Mnichově nabízí německý dopravce Lufthansa speciální zvýhodněné ceny letenek i u svých pěti partnerských aerolinek. Najdete je na tomto odkazu.
Co dalšího vidět v Mnichově?
V samotném Mnichově najdete hned několik míst, která jsou pro milovníky automobilů skutečnou povinností. Nejznámějším je BMW Museum, které mapuje více než sto let historie značky od jejích začátků v roce 1916 až po současnost. V moderní budově s výraznou futuristickou architekturou jsou vystaveny legendární silniční i závodní vozy, motocykly, motory a designérské studie, doplněné multimediálními prezentacemi. Muzeum je propojeno s nedalekým BMW Welt, což je výstavní a zážitkové centrum zaměřené na aktuální produkci BMW, MINI a Rolls-Royce. Vstup do BMW Welt je zdarma a návštěvníci si tu mohou prohlédnout nejnovější modely, koncepty i speciální edice.
Pro opravdové nadšence stojí za zmínku také BMW Group Classic, méně známé, ale o to cennější zázemí značky. Tato instituce spravuje archiv, sbírku historických vozů, prototypů a závodních speciálů, včetně dílenských prostor, kde se vozy udržují a renovují. Prohlídky jsou možné pouze po předchozí rezervaci, ale nabízejí jedinečný pohled do zákulisí historie BMW.
Kromě expozic přímo pod hlavičkou BMW lze navštívit také Deutsches Museum Verkehrszentrum, pobočku slavného Německého muzea vědy a techniky. Verkehrszentrum je celé věnováno dopravě a ve třech pavilonech představuje historické i moderní automobily, motocykly a další dopravní prostředky, doplněné o tematické expozice o městské mobilitě, sportovních vozech nebo technických inovacích.
Zdroj: IAA Mobility, Autorský text | Zdroj videa: BMW