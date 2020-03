Historie mezinárodní automobilové výstavy IAA v Německu se datuje až do roku 1897. Koná se jednou za dva roky a největší důležitost jí pochopitelně dávají německé automobilky, pro které jde o domácí prostředí. S touto výstavou si nejčastěji spojíte město Frankfurt, proto se akci často říká Frankfurtský autosalon.

Organizátorovi VDA (německá asociace pro automobilový průmysl), však po loňském ročníku již vypršela platnost smlouvy s výstavištěm Messe Frankfurt a počet zúčastněných značek navíc výrazně prořídl. I proto začal nad výstavou IAA viset otazník, na který hledali všichni odpověď.

Na nadcházející ročník se počítalo s tím, že se bude muset změnit koncept výstavy tak, aby zaujal i automobilky, které se v loňském roce zdržely účasti. Zároveň se začalo řešit, že se autosalon přemístí z Frankfurtu do jiného německého města. Ve hře byl Berlín, Hamburk a Mnichov.

Nyní je jasno. 67. ročník mezinárodní automobilové výstavy se bude konat v Mnichově. Podle organizátorů z VDA je toto město atraktivní lokací pro pořádání eventů s vynikající dopravní infrastrukturou a s expertními znalosti v oblasti organizace významných akcí.

Změnou konceptu pak bylo myšleno, že příští ročník bude s otevřenou náručí vítat nápady na chytrá města, inteligentní dopravní infrastrukturu, síťové propojení mezi automobily a samozřejmě udržitelnou budoucnost. Nadšení z volby města samozřejmě neskrývala automobilka BMW, která bude mít autosalon v podstatě na dvoře, jak ukazuje i její post na twitteru.

S Kiou to nejspíš bude horší. Její evropská centrála totiž sídlí přímo vedle frankfurtského výstaviště a zaměstnanci to tak na světové premiéry očekávaných modelů neměli daleko. O příštím německém autosalonu už to budou mít složitější.

Servus! What a fantastic choice! The #IAA 2021 will take place in Munich and we are excited to welcome everyone to our home town.#BMWGroup #IAA2021

_____https://t.co/qaWgpdkm9q pic.twitter.com/zaU5jAf1gp