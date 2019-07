Autosalon Frankfurt 2019: Vstupenky, adresa, trasa autem a další info pro vás

Letošní autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem (IAA Frankfurt 2019) je v pořadí již 68. ročníkem. Jedna z nejprestižnějších automobilových výstav se tradičně koná jednou za dva roky. Minulý ročník 2017 navštívilo přes 810.000 lidí a na výstavišti Messe Frankfurt se odehrálo na 228 světových premiér.

Tentokrát by ale mohla čísla dosti klesnout, absenci na autosalonu již odmítla celá řada významných automobilek. Chybět mají například Volvo, Toyota, Alfa Romeo, francouzská trojka Citroën, Peugeot, Renault nebo japonské značky Nissan, Mazda, Mitsubishi a Subaru. Seznam očekávaných premiér jsme už připravili dříve.

Datum konání a otevírací doba autosalonu

Pro novináře jsou brány autosalonu ve Frankfurtu otevřeny již od 10. do 11. září 2019. Hlavně pro obchodníky jsou poté vyhrazeny dny 12. a 13. září 2019 (i když akreditace zde není nutná). Pro veřejnost bude výstaviště nakonec dostupné od soboty 14. září do neděle 22. září.

Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí – neděle: 9–19 h

Pozor! Výjimkou je pátek 20. září (tzv. After Work Day), kdy je otevřeno mezi 11–21 h.

Kolik stojí vstupné a kde jej sehnat?

Vstupné lze zakoupit on-line přímo na webu autosalonu, nebo na místě na pokladnách výstaviště Messe Frankfurt (vyjde ale dráž).

Vstupné o víkendu (platí na 1 den):

On-line: 15 euro (asi 385 Kč)

Na místě: 17 euro (asi 435 Kč)

Vstupné v pracovní dny (platí na 1 den):

On-line: 13 euro (asi 335 Kč)

Na místě: 15 euro (asi 385 Kč)

V pracovní dny platí i zvýhodněné vstupné k návštěvě po 15. hodině:

On-line: 9 euro (asi 230 Kč)

Na místě: 11 euro (asi 280 Kč)

Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 14 let věku) stojí 35 euro (asi 900 Kč) a je dostupné výhradně na místě po všechny dny autosalonu. Děti do 7 let věku mají vstup zdarma. Studenti mají pro všechny dny zvýhodněné vstupné za 8,50 euro (asi 220 Kč) na místě i on-line.

Kudy se nejlépe vydat autem?

Pokud nevyužijete nespočtu zájezdových společností, které vás na frankfurtský autosalon dovezou také, nejpravděpodobněji budete z ČR cestovat autem. V tom případě vás čeká asi 520 ujetých kilometrů a přibližně 5 hodiny cesty, jestliže obecně počítáme s odjezdem z Prahy.

Z ČR se na autosalon vydáte nejlépe přes hraniční přechod u Rozvadova (silnice E50). Odtud do Německa (po A6) směrem na Norimberk. Před Norimberkem se sjíždí na A3 ve směru na Würzburg, přičemž po A3 cestujete přímým směrem až těsně k centru Frankfurtu nad Mohanem. Z A3 poté sjedete na A5 (směr Hannover/Kassel/Dortmund), po níž se už dle značení vydáte na silnici A648 směrem na F-Stadtmitte Messe. Poblíž bude určitě také již značení pro IAA 2019. Mapu s trasou najdete zde.

Cílová adresa výstaviště: Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, zaparkujete přímo na rozlehlém parkovišti výstaviště.

Co dálniční známka?

Plánované zavedení mýtného pro jízdu po německých dálnicích bylo nakonec odloženo na další rok, tudíž si letos v Německu s poplatkem za dálnici ještě lámat hlavu nemusíte. Stačí vám jen česká dálniční známka pro cestu po E50 na hraniční přechod Rozvadov.

V galerii fotografie z minulého ročníku.