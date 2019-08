Ještě nedávno jsem proklínal rozhodnutí hlavounů z Wolfsburgu o ukončení výroby Volkswagenu Beetle. Říkejte si, co chcete, třeba že to bylo zženštilé, zbytečné a drahé auto pro úzkou skupinu zákazníků, pravdou ale zůstává, že jeho předchůdci položili základy filozofie lidového auta a jeho odkaz tady bude ještě dlouho.

Může se zdát, že brzy budeme jezdit v elektrických krabicích, z nichž se vytratí kouzlo, a řidiči budou pasování do role pasažérů. Ještě před tím nás ale u Volkswagenu čeká kapitola jménem T-Roc Cabriolet. Je to takový Brouk v moderním pojetí a myslím, že si na něj zvykneme. Už proto, že nám ani nic jiného nezbývá. Premiéru si odbude na blížícím se autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem.

T-Roc Cabriolet není první nový „šílený Volkswagen“. Už v březnu v Ženevě jsme viděli T-Roc R s výkonem 300 koní, který se na českém trhu objeví co nevidět. Kabriolet lze očekávat na jaře příštího roku a má vše, na co jsme byli zvyklí u nedávno pohřbeného Beetlu. Tedy plátěnou střechu, která se během devíti sekund elektricky složí za zadní sedadla (až do rychlosti 30 km/h), čtyři místa k sezení či přední pohon. Je to v podstatě novodobý Beetle Dune, nebo také německá interpretace Range Roveru Evoque kabrio.

Vůz na délku měří 4268 mm, je 1811 mm široký, 1522 mm vysoký a rozvor náprav činí 2630 mm. Kompakt jako vyšitý. Pokud jste si mysleli, že se s přerodem v kabriolet zmenší kufr, měli jste pravdu. Zatímco u běžné předokolky má objem 445 litrů (392 litrů u verze 4Motion), tady máte 284 litrů akorát dostačujících k uložení basy lahváčů (koukněte do galerie).

Paleta motorů není tak široká jako u běžné verze, motory 1.0 TSI/85 kW a 1.5 TSI/110 kW budou ale pro T-Roc Cabriolet tak akorát. Standardem je manuální převodovka, u patnáctistovky můžete zvolit i DSG. Na technická data si musíme ještě počkat, protože Volkswagen o T-Rocu Cabrio stále hovoří jako o autě blízkém sériové produkci. Volně přeloženo: Už na něm nic měnit nebude, jen ještě nemá potřebnou homologaci.