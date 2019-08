Není to tak dávno, co Seat neměl klasické SUV. Dnes jich má víc než dost. Není to ani tak dávno, co neměl elektrické auto, už i to ale relativně nedávno představil a další na sebe nenechá dlouho čekat. I hybrid mu prozatím chyběl, do jeho představení už ale zbývá jenom pár dnů. Stane se tak na blížícím se autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Na stánku Seatu si budete moci prohlédnout plug-in hybridní Tarraco, které se ukázalo na první várce fotografií. Nese prostý název PHEV a vedle dvířek v levém předním blatníku, pod nímž se schovává zásuvka pro připojení nabíjecího kabelu, se od stávajících verzí liší aerodynamickými koly či takovou drobností, jakou je písmo na víku kufru. Seat říká, že bylo plug-in hybridní Tarraco navrženo a vyvinuto ve Španělsku, vyrábět se však bude ve Wolfsburgu.

Pohon asi pro většinu z vás nebude překvapením. Kombinuje čtrnáctistovku TSI o výkonu 110 kW s 85kW elektromotorem, který si bere šťávu z akumulátoru o kapacitě 13 kWh. To je podle oficiálních informací dost na to, aby vůz ujel více než 50 km čistě na elektřinu. A protože parametry hybridu dosahují 180 kW a 400 N.m, můžeme čekat i slušnou dynamiku.

Na stovku to má Tarraco PHEV zvládnout za 7,4 sekundy a rozjede se až na 217 km/h. Dosud byl pro tento model výkonový strop 140 kW (motory 2.0 TDI a 2.0 TSI), plug-in hybridní verze tedy představuje nový vrchol. Je dokonce výkonnější než Volkswagen Passat GTE, který využívá stejný pohon.

Vedle plug-in hybridu přibude v nabídce Seatu Tarraco i linie FR s fešáckými sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami vpředu, koženým čalouněním v karbonovém vzhledu či proužkem na volantu jako u závoďáků. Novinkou je i 9,2palcový displej infotainmentu bez konvenčních tlačítek místo dřívějšího 8palcového. Obě verze dorazí na trh v příštím roce.