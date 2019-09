Vzpomínáte na Peugeot e-Legend? Francouzská automobilka jej postavila k příležitosti loňského autosalonu v Paříži a několikrát zaznívaly hlasy, že by se něco podobného mělo dostat do výroby a že jde o jeden z nejkrásnějších vozů celé show. Jsem podobného názoru. Vůz se nechal inspirovat modelem 504 Coupé a je to na něm dost znát. A to je dobře, protože retro je v módě.

Na retro volnu naskočil také Hyundai, který na autosalonu ve Frankfurtu ukazuje koncept nazvaný prostě 45 EV. Odkazuje na koncept Pony Coupé z roku 1974, tvar je inspirován i letadly z 20. let minulého století, a protože žijeme v roce 2019, kdy se všichni zbláznili do elektřiny, je poháněn elektromotorem. Hyundai v tiskové zprávě neuvádí parametry elektrického systému, ty jsou ale v tuto chvíli vedlejší, protože jde o show car. Spíše by nás mělo zajímat, co je vlastně posláním konceptu.

Předně má udávat směr, jakým se budou příští elektrická vozidla ubírat. Fluidní design se spoustou vlnek je podle všeho minulostí a nastupuje doba, kdy bude design auta vznikat podle pravítka. Ostatně i zde má číslovka 45 své opodstatnění, protože udává sklon některých linií karoserie ve stupních.

Jde o dynamicky vyhlížející hatchback s posuvnými bočními dveřmi, pásy světel předu a vzadu a složitým designem kol. Mohli bychom jej považovat za crossover, který ještě stále myslí na řidiče a neomezuje prostor pro posádku. Kokpit je minimalistický a připomíná obývací pokoj, přední křesla se natáčejí do prostoru, aby bylo usnadněno nastupování a vystupování či komunikace s těmi vzadu, sloupky karoserie jsou spíš symbolické. Výhled ven musí být fantastický.

Pokud se ptáte, k čemu slouží světýlka na bocích, tak ty indikují stav akumulátoru. Chybí i zpětná zrcátka, která jsou nahrazena skrytým kamerovým systémem monitorujícím okolí vozu. Myslí se také na instalaci systémů autonomního řízení, nic konkrétního ale Hyundai zatím nezmiňuje. Tak trochu chodí kolem horké kaše, to ale neznamená, že by si nechal nástup samojízdy ujít. Koncept udává budoucí směr, sériového auta na jeho základech se ale zřejmě nedočkáme.