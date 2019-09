Pět metrů dlouhý a téměř dva metry široký predátor se oproti A7 Sportback přikrčil k zemi o dva centimetry. Široké průduchy po stranách předního nárazníků dělají RS 7 stejné lícní kosti jako kombi RS 6 Avant. I zde se odkazuje na Audi Sport Quattro v podobě úzkých nasávacích otvorů nad přední maskou.

Decentní zadní křídlo jde vzduchu obtékajícímu karoserii naproti automaticky při 120 km/h. Pod ním je dobře známá světelná architektura, která při odemykání a zamykání dělá pěkné divadlo. LED světlomety dostanete ve standardu, za příplatek je k mání i laserová technologie. Zadní difuzor slouží jako úpatí sopky, protože v něm ústí dvě oválné koncovky výfuku, které nepochybně rozpoutají peklo kdekoliv, kde jen zlehka položíte nohu na plyn. Dost nadšení, jdeme na fakta.

Známé prvky v jiném balení

Novinky v interiéru zrcadlí ty v RS 6 Avant. Počítejte tak s nejnovější verzí infotainmentu MMI touch a novými konfigurovatelnými režimy RS1 a RS2, které zde zastávají stejnou funkci jako tlačítka M u BMW. I přes nízkou siluetu díky svažující se střeše nabídne RS 7 Sportback půdorysně velký zavazadlový prostor, který s objemem 535 litrů za 565 litry RS 6 Avant o moc nezaostává. Jen musíte samozřejmě počítat s nižší výškou. Sklopná zadní sedadla prostor zvětší až na 1390 litrů (RS 6 má 1680 litrů).

Vidlicový osmiválec je i zde doplněn o mild-hybridní systém, díky kterému může vůz plachtit s vypnutým motorem až do rychlosti 160 km/h. Mimo to ze sebe dokáže udělat vypínáním válců čtyřválec, stejně jako předchozí generace. Motor 4.0 TFSI má výkon 441 kW (600 koní) a točivý moment 800 N.m je dostupný v rozmezí 2100 až 4500 otáček. Stovku vůz zvládne za 3,6 sekundy a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. S paketem Dynamic plus ale není problém protnout hranici tří set.

Je tu i osmistupňová automatická převodovka Tiptronic a pohon všech kol s výchozím rozložením hnacích sil v poměru 60:40. Dokáže ale hnací síly „rozhazovat“ kam je potřeba, a to až 70 % na přední nápravu a 85 % na zadní. V rychlostech nad 120 km/h se RS 7 Sportback díky standardnímu vzduchovému podvozku přimáčkne k asfaltu o dalších 10 milimetrů, ve městě naopak oceníte zvednutí světlé výšky o dva centimetry.

Do výčtu toho, kterými je RS 7 Sportback zajímavý stroj, si připočtěte i zadní sportovní diferenciál nebo vektorování točivého momentu. 21palcová kola ve standardu s pneumatikami o rozměrech 275/35 lze vyměnit za dvaadvacítky. Za oběma z nich najdete ve standardu 420mm kotouče vpředu a 370mm vzadu. Ve volitelné výbavě je i karbon-keramické řešení s předními kotouči většími o 20 mm. Celkově šetří 34 kg neodpružené hmotnosti.

Není pochyb o tom, že Audi RS 7 Sportback zaujímá stejně vážné postavení jako RS 6 Avant. První zákazníci se však dočkají až v prvním čtvrtletí příštího roku, stejně tak je ještě brzo i na ceny. Ta základní by se mohla pohybovat nad hranicí 3 milionů korun.