Automobilová dvojčata, kterým se moc nedařilo. Znáte nespolehlivou Hondu nebo japonskou Alfu Romeo?

Alfa Romeo Arna se v Evropě prodávala normálně, ale také jako Nissan Cherry Europe, a to v Anglii a ve Španělsku. Vedle ztráty exkluzivity se vozy potýkaly s choulostivou mechanikou, korozí a nelíbivým designem. Produkce vozu přesto trvala docela dlouho, od roku 1983 do roku 1987. Celkem vzniklo více než 50.000 kusů.

Snad všichni víme, co jsou zač kolínská trojčata, že Volkswagen Sharan a Seat Alhambra jsou vlastně stejná auta (dříve se s nimi bratříčkoval také Ford Galaxy), že mnoho dodávek na našich silnicích sdílí podvozky a že nový Ford Tourneo je vlastně Volkswagen Caddy. Sdílení platforem a karosářských dílů nejen kvůli snižování nákladů bylo na denním pořádku včera, je dnes a bude i zítra, s nástupem elektromobility vlastně ještě víc než předtím. My se dnes ohlédneme za ikonickými automobilovými sourozenci, o některých jste třeba ani nevěděli. A o některých, by možná nechtěli dnes vědět ani samotné značky.

Aston Martin Cygnet/Toyota iQ

Když chcete nějakou zajímavou historku, jděte k Aston Martinu, to je sázka na jistotu. Tahle dvojčata si pamatuje snad každý, byl to velký poprask. Psal se rok 2010, tehdy byl u kormidla britské značky německý byznysmen Ulrich Bez. V Evropě se na rok 2012 chystala velká emisní regulace, do které se automobilky měly vejít. Pokud si nevzpomínáte, tak všechny velké značky se nakonec do limitu vešly.

Aston Martin měl v plánu snížit emisní průměr pro své sportovní vozy převzetím malého městského auta Toyota iQ s 1,3litrovým čtyřválcem. Trochu mu upravil design, přidal znaky Aston Martin a pustil jej do světa s vysokou cenovkou. Znělo to šíleně, ale nakonec se tak skutečně stalo. Cygnet najel na výrobní linky a někdejší šéfkonstruktér Marka Reichman pro podporu projektu prohlašoval, že komfort není otázkou velikosti.

Bylo to auto za milion korun. Jasně, šlo o nejlevnější produkt automobilky v historii, ale za převlečenou Toyotu do města to byla naprosto šílená částka. Video z produkční linky, kde byly k vidění šikovné ruce z ruční výroby, úspěchu auta vůbec nepomohlo. Cílem bylo stavět čtyři tisíce aut ročně, ale výsledek byl katastrofální. Za dva roky produkce si auto v Anglii koupilo pouze 150 lidí.