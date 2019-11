Automobilky v Česku utrácejí stamiliony za reklamu. Škodě šlape na paty Hyundai

Jak se zatím staví česká společnost k autonomním vozidlům, kolik lidí u nás vlastní řidičský průkaz nebo kolik peněz již letos v ČR stačily automobilky utratit za reklamu? Výzkumná agentura Nielsen Admosphere přináší odpověď na všechny tyto otázky díky své nejnovější studii. Úplné závěry si ale v ohledu názoru veřejnosti nedělejte, průzkum byl realizován na vzorku pouhé pětistovky respondentů.

Nejprve agentura přichází s informacemi, že řidičský průkaz má v současnosti naprostá většina lidí (83 %). Oprávnění pak nemá a ani si ho neplánuje pořídit 12 % respondentů. Co se týče počtu aut na jednu domácnost, nejčastější variantou je dostupnost jednoho (49 %) nebo dvou (31 %) aut. Tři a více aut najdeme jen u 5 % lidí.

Další část výzkumu se zaměřila na autonomní auta a zejména pak na jejich přínos a bezpečnost. Čeští respondenti jsou v této otázce rozděleni, a to dokonce poměrně rovnoměrně – zhruba na třetiny. S vývojem těchto vozidel totiž souhlasí 31 %, velmi podobná část (32 %) má k vývoji autonomních vozů neutrální postoj a 37 % s ním nesouhlasí. Nejvíce nesouhlasných postojů lze přitom najít mezi respondenty nad 45 let věku.

Lidé, kteří s vývojem autonomních vozů souhlasili, pak v 58 % případů uvedli výhodu, že samořízená auta pomohou zlepšit plynulost dopravy. 42 % se líbí, že řidičům by tato auta ušetřila čas, protože by jim umožnila věnovat se při jízdě i jiným činnostem a 41 % si myslí, že by pomohla zkvalitnit služby jako taxi, kurýrní služby a podobně.

Z tábora skeptických hlasů se největší část ztotožnila s výrokem, že s vývojem samořízených vozidel nesouhlasí z obavy o jejich spolehlivost (63 %) a 56 % má obavy o jejich bezpečnost. 54 % také považuje za důležité, aby měl řidič v autě svobodu a kontrolu nad vozem.

Výzkum se nakonec zaměřil i na oblast automobilové reklamy. Největším inzerentem je domácí Škoda, která v období leden – září 2019 umístila reklamu v českých médiích v hodnotě 417 milionů korun. Oproti stejnému období v roce 2018 je to pro Škodu skoro stoprocentní navýšení, jak ukazuje tabulka v galerii. Na druhém místě je letos Hyundai (cca 413 milionů korun) a třetí je Volkswagen (cca 311 milionů korun).