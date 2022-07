Automobilka Lamborghini vznikla díky rozbité spojce a arogantnímu přístupu Enza Ferrariho. Teď se jejímu zakladateli dostalo nejvyšší pocty

Síň slávy přijala další automobilovou ikonu. V roce 2000 se zde zabydlel Enzo Ferrari. Nyní má vedle něj místo i Ferruccio Lamborghini.

Rivalita mezi Ferrari a Lamborghini je stará, kam až kořeny sahají. Ferruccio Lamborghini byl muž zvyklý tvrdě pracovat nehledě na umazané ruce. Pokud někdo něco dělal špatně, místo výčitek mu ukázal, jak to může dělat lépe. Za tvrdou práci, kterou odváděl při vedení továrny na traktory, si koupil dvě Ferrari. Není se čemu divit, když vyráběl 52 traktorů denně. Po večerech s Ferrari závodil na večerní sešlosti smetánky mezi Cantagallem, Florencií a Boloňou.

Mělo ale problém se spojkou, která špatně snášela vysoký výkon motoru. Ferruccio neduhu vyřešil pomocí dostupných dílů z traktoru a vše fungovalo skvěle. Vydal se proto do Ferrari, kde řešení ukázal. Nikdy o umění Enza Ferrari nepochyboval a každé auto má právo na neduhy.

Nešel si stěžovat, přesto mu Enzo hrubě odseknul, že když neumí řídit jeho auta, ať jde jezdit se svými traktory. Ještě ten večer rozhořčeně usedl ke stolu rodinné rady s tím, že dokáže postavit vlastní auto. Jeho manželka, která „držela kasu“ továrny traktorů, se ho snažila uklidnit, že přece nechce utratit tolik peněz. Ferruccio ale odvětil, že místo miliardy lir, které dávají do reklamy, realizuje svůj nápad. A pokud se mu to podaří, dosáhne slávy také pro ně.

Proti byly i banky, protože se obávaly rizikového vstupu do odlišného trhu, kde kromě Ferrari mělo silnou pozici také Maserati. Ferruccio si ale věřil, a věřil také myšlence, že když on miluje auta a lidé kolem něj taky, musí to fungovat. Dva dny poté začal shánět nejlepší inženýry do vývoje. Oslovil i jména jako Giotto Bizzarrini a Gian Paolo Dallara, jimž zadal základní stavební kameny své představy. Ta byla hodně konkrétní, obsahovala velikost motoru, koncepci dvojité vačkové hřídele, suchou skříň a přibližný počet koní. Na přídi chtěl ukázat dominanci nad vztyčeným koněm a co víc může reprezentovat sílu než rozzuřený býk. Navíc Ferruccio byl skutečně narozen ve znamení býka.

První Lamborghini 350 GTV vzniklo za pouhé čtyři měsíce a světu se ukázalo v Turíně roku 1963. Následovaly modely 400 GT, Miura, první auto s motorem uprostřed, a ve své době nadpozemsky futuristický Countach. Stejně jako jeho předchůdce se stal dominantou zdí mnoha pokojů a kanceláří nadšenců. To samé zopakovalo Diablo a prakticky každý další model. Do dnešní doby se nic nezměnilo.

Ferruccio Lamborghini prodal svůj většinový podíl v roce 1974. Zemřel v roce 1993 a pár let na to automobilku zachránil od těžkých přechod pod křídla Audi.

21. července byla automobilka Lamborghini slavnostně uvedena do Síně slávy. A s ní i její zakladatel. Tam se Ferruccio opět pomyslně setkal s Enzem Ferrari, který zde má čestné místo od roku 2000.