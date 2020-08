Automobilka Ford má nového šéfa. Je jím bratranec slavného amerického komika

Jim Hackett oficiálně opouští kormidlo automobilky Ford. Od roku 2017 řídil transformaci značky a připravoval ji na nový elektrický svět, zároveň ale myslel i na tradiční motoristy, což vyústilo v celou řadu nových modelů. Na jeho místo nastoupí Jim Farley, který do automobilky vstoupil v roce 2007 jako globální ředitel marketingu a prodeje.

„Jsem Jimu Hackettovi velmi vděčný za vše, co udělal pro modernizaci Fordu, i za to, jak nás připravil na budoucnost. Začíná se zhmotňovat naše nová produktová vize, reprezentovaná modely Mustang Mach-E, F-150 a Bronco. Máme přesvědčivé plány pro oblast elektrických a autonomních vozů, stejně jako plnou palubní konektivitu. A stáváme se daleko pohotovějšími, což se ukázalo, když jsme po propuknutí pandemie rychle zmobilizovali síly na výrobu zdravotnického vybavení“, řekl Bill Ford, výkonný předseda představenstva Ford Motor Company.

Jim Farley byl v únoru jmenován do role vrchního provozního ředitele. S generálním ředitelem automobilky pak posledních pár let úzce spolupracoval. Když tak Hackett hledal náhradu, moc dobře věděl, po kom sáhnout. Farley se kormidla chopí 1. října, do té doby bude u Hacketta v zácviku. Ten pak zůstane u automobilky až do března příštího roku jako poradce.

„Když jsem se ujal role generálního ředitele, bylo mým cílem připravit Ford na to, aby dokázal v budoucnosti uspět. Nejtěžší věcí pro sebevědomou společnost s dlouhou tradicí je změnit se tak, aby obstála ve světě, do nějž vstupuje, a nikoliv ve světě, který znala. Jsem velmi hrdý na to, jak daleko jsme se v úsilí stvořit moderní Ford dostali, a ohledně budoucnosti jsem silně optimistický“, řekl Hackett.

Farley by ve funkci společnosti neměl nic zásadního měnit. Díky dříve úzké spolupráci s Hackettem jsou si k sobě blízcí a oba směřují za stejnými cíli. „Jim Hackett položil základy pro skutečně zajímavou budoucnost a za poslední tři roky jsme učinili nesmírný pokrok. Jsem rád, že mohu s celým týmem Fordu pracovat na realizaci celého potenciálu této úžasné společnosti v nové éře“, uvedl Farley.

Zajímavostí je, že Jim Farley byl bratrancem Chrise Farleyho, známého amerického komika, kterého můžete znát z filmů Waynův svět, Rockeři či Tlouštík z Beverly Hills. Chris Farley zemřel v roce 1997 ve věku 33 let.