Automatické parkování v garážích zvládá již sedm Mercedesů. Zatím funguje na jediném místě světa

Funkce se pyšní úrovní autonomie 4. Najedete do garáží, vystoupíte a auto si odfrčí zaparkovat samo.

Mercedes-Benz a Bosch získali schválení ke komerčnímu provozu automatizovaného parkování bez řidiče již v listopadu roku 2022. Vůbec prvním vozem, který funkci Intelligent Park Pilot podporoval, se stal sedan EQE. Později se k němu připojil sedan EQS a třída S, nyní ji zvládají také třída E sedan i kombi, EQE SUV a EQS SUV. Funguje následovně – s vozem zajedete do garáží, vystoupíte a skrze aplikaci v chytrém telefonu auto odešlete na předem zamluvené parkovací místo.

Až budete chtít odjet, vůz si přes smartphone opět přivoláte – samozřejmě musíte mít svůj účet Mercedes me a také funkci Remote Parking Package. Mercedes uvádí, že automatické parkování ušetří majiteli spoustu času s hledáním místa a samotným navedením vozu do správné pozice, nicméně v současné době systém funguje pouze na letišti ve Stuttgartu v parkovacím domě APCOA P6. Další lokality by měly časem přibývat.