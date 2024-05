Autodromem Sosnová se prohnali mistři světa. Prohlédněte si nádhernou galerii ze Sosnové Classic

Autodrom Sosnová u České Lípy letos opět přivítal historická vozidla v jedné i ve dvou stopách v rámci akce Sosnová Classic. A nutno říct, že letošní ročník se dá považovat za masivní úspěch, minimálně na české poměry. Naše veteránská scéna teprve vzkvétá, ale Sosnová Classic se už teď stává eventem v popředí.

V sobotu odpoledne už skoro ani nebylo kde parkovat, účast byla skutečně hojná a na trati se něco neustále dělo. Event byl skrz na skrz český, a to na něm bylo krásné. Na trati i v jejím přilehlém okolí bylo mnoho vozidel naší produkce a Škoda měla i několik vlastních jízd. Na evropské poměry pak byly unikátní jízdy sajdkár.

Skvělým tahem na branku byla účast závodních jezdců světového formátu. Krásnou jízdu předvedli Peter a Oliver Solbergovi. Za volant Fiatu 131 Abarth se pak posadil dnes již 73letý finský šampion rallye Markku Alén. Pršelo, ale nikdo se tím nenechal zastavit. Viděli jsme třeba několik pádů na motocyklech, ale vždy to odnesli jen plechy.

K samotné organizaci nelze říct moc křivých slov. Prostě se to povedlo, a to že nepřiletěla letadla na exhibiční průlet nad okruhem bylo vinou počasí, nikoliv organizace. Někdo by mohl namítat, že by se takové akce mohly zbavit stánků na langoše a piv prodávaných v plastových kelímkách. Ano, je to občerstvení jako na okresní fotbalový zápas, ale byla tu i spousta jiného jídla. A navíc to k nám tak nějak patří.