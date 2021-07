Auto v protisměru na dálnici hlaste policii ihned. O odvrácení tragédie rozhodují vteřiny

Jen za prvních šest měsíců letošního roku přišlo na českých dálnicích o život 12 účastníků dopravních nehod. Jednou z mnoha příčin střetu vozidel na tomto typu rychlostní komunikace je jízda v protisměru. Asociace Záchranný kruh tak přichází v rámci kampaně Ty to zvládneš s osvětou i na toto téma.

Vzhledem k tragickým následkům těchto střetů se často již nelze dozvědět příčinu takového pochybení řidiče. Bezpečná reakce musí být v takové situaci na dálnici okamžitá. O tom, že se jedná o vážný problém v bezpečnosti silničního provozu svědčí i další údaj. V posledních pěti letech dostala Policie ČR od řidičů ročně přes tři stovky upozornění na jízdu vozidla v protisměru na dálnici, což je skutečně alarmující.

Posouzení takového nebezpečného jednání řidiče je o to složitější, že mnohdy není znám důvod najetí do protisměru na dálničních sjezdech. „Téma protisměr na dálnicích je pro mě velká neznámá, protože nedokážu pochopit, jak se člověk může dostat do situace, kdy se objeví v protisměru na dálnici. To je příklad naprostého přehlížení všech dopravních značek a ignorace sledování provozu kolem sebe,“ říká mjr. Ing. Dušan Uhlík, velitel stanice HZS Karlovarského kraje.

Během posledních dvou let bylo po vzoru některých zemí EU instalováno speciální dopravní značení „STOP PROTISMĚR“ především na nejrizikovějších úsecích dálnic D1, D5, D8, D10 a D11 s cílem varovat řidiče směřující do protisměru na dálnici.

Důvodů, proč i tak výrazné dopravní značení řidič na dálnici přehlédne je několik. Vedle únavy může řidiče dostat do dálničního protisměru také nepozornost, návykové látky, hledání adrenalinu nebo bezmyšlenkovité sledování navigace. Je až neuvěřitelné, že vjetí do protisměru vypadá velmi nepravděpodobně, a přitom v průměru se to u nás stane nejméně jednomu řidiči denně.

Hrubou chybou je v tomto případě otáčení vozidla na dálnici. „Otočit se na dálnici a nabrat běžnou rychlost vám potrvá 20–25 vteřin. Vozidla pohybující se dálniční rychlostí 130 km/h ujedou za tu dobu přes půl kilometru. Fatální střed je v takové situaci téměř nevyhnutelný,“ potvrzuje plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, ředitel z Ředitelství služby dopravní policie.

Řešení této velmi nebezpečné situace při jízdě v protisměru na dálnici proto musí být okamžité s cílem eliminovat riziko srážky s jiným vozidlem. „V takovém případě musí řidič co nejrychleji a bez otáčení zastavit vozidlo v odstavném pruhu, tedy co nejvíce vlevo u krajnice, zapnout varovná světla, obléknout si reflexní vestu a schovat se za svodidla pro své bezpečí. Neměl by také zapomenout na umístění bezpečnostního trojúhelníku do vzdálenosti min. 100 m před vozidlo z pohledu přijíždějících vozů. Jeho povinností je rovněž okamžité nahlášení vzniklé situace na linku 158 Policie ČR s přesnou identifikací místa odstaveného vozidla a vyčkání příjezdu hlídky,“ zmiňuje k prevenci tragédie Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh.

Stejně důležité je také co nejrychlejší nahlášení jízdy v protisměru i ostatními účastníky silničního provozu na policejní linku 158 s upřesňujícími informacemi. O odvrácení případného střetu vozidel totiž rozhodují vteřiny.