Auto roku v ČR se konečně vrací. Termín je šibeniční, dva ročníky se spojí v jeden

Loňský průběh pandemie koronaviru a zavedená opatření byla stopkou pro řadu motoristických událostí. I tradiční anketa Auto roku vyhlášená Svazem dovozců automobilů (SDA) byla v loňském roce zrušena. Letos se však ankety volící české auto roku přece jen dočkáme. Pořadatelé oznamují nestandardní sloučený ročník, ve kterém budou nominovány novinky loňského i letošního roku.

Stejně jako v minulosti sestaví pořadatelé odbornou novinářskou porotu, která bude o vítězi rozhodovat, zatímco formát a koncept ankety také navazují na předchozí ročníky se systémem dvoukolové volby. Opět se také dočkáme kategorie Ekologické auto roku a v samostatné anketě bude moci své Auto roku 2021/22 zvolit i veřejnost.

Není pochyb, že letošní volba proběhne ve značně rychlém tempu. Hledání členů odborné poroty s minimálním počtem 15 členů skončilo dnešním dnem. Předpokládaný termín vyhlášení kompletních výsledků je nicméně plánován ještě letos na 9. prosince. Do té doby musí porota udělat dvě kola testovacích jízd, nejdříve se všemi nominovanými vozy, poté s finálovou pětkou, a nakonec hlasováním rozhodnout o vítězi.

Seznam nominací zatím neznáme. SDA definuje, že do ankety mohou být zvolena auta, která jsou novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 30. 10. 2020 a jsou sériově vyráběna a prodávána na trhu v ČR nejpozději do 31. 12. 2021. Tímto do výběru neprojdou silní adepti na vítěze od Škodovky, jako třeba nová Octavia nebo Enyaq iV. Nová generace Fabie ovšem do seznamu zcela určitě zapadne.

Každopádně, v tomto tempu volby letošního Auta roku 2021/22 bychom se měli seznam nominovaných vozů dozvědět už zanedlouho.

V galerii vítězné vozy z předloňské ankety Auto roku 2020 v sestupném pořadí dle hlasování porotců.