Auto roku 2023 v ČR zná finalisty. Navzdory dnešnímu trendu převládají auta se spalovacími motory

Auto roku 2023 v ČR se dozvíme už za tři týdny. Šanci má sympatická Honda i drsný pick-up.

Anketa Auto roku 2023 v České republice zná své finalisty. Odborná novinářská porota již vybrala šest vozů do druhého kola, které se o prestižní titul utkají. Finálová šestka byla vybrána na základě testovacích jízd 26 nominovaných vozů. Slavnostní vyhlášení vítěze se uskuteční za účasti zástupců automobilek, novinářů a partnerů ankety 7. února, tedy za tři týdny. Finálovou šestku najdete níže v tabulce.

Finalisté ankety Auto roku 2023 v České republice (v abecedním pořadí) BMW X1 Ford Ranger Honda Civic Peueot 408 Renault Mégane E-Tech Volkswagen ID. Buzz

V kontrastu s dnešní dobou postoupily do finále jen dva elektromobily, Volkswagen ID. Buzz a Renault Mégane E-Tech Electric. Mezi nominovanými letos chyběly třeba Audi a Škoda. Bohužel neměly do ankety co přihlásit. Mohou být totiž nominovány pouze vozy uvedené na český trh v období od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022. Navíc musejí mít zcela, či výrazně novou strukturu karoserie a zcela, nebo výrazně nové mechanické ústrojí, a strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil charakter.