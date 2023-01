Auto roku 2023 v ČR se konečně rozjíždí. Škoda a Audi chybí, Mercedes-Benz je zpátky ve hře

Anketa Auto roku 2023 je tady. Po prvním kole novinářského testování konečně známe sestavu nominovaných vozů.

S anketou Auto roku v České republice to šlo poslední roky z kopce. Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií koronaviru muselo dojít ke spojení ročníků 2021 a 2022 v jeden, problémem minulých let však byl i fakt, že se v seznamu nominovaných aut začala objevovat i ta, která tam dle propozic ankety nepatří. Tomu by mělo být nadále konec, jestliže jsem ale v minulosti kritizoval fakt, že na přípravu ankety nebylo tolik času jako dříve, letos je to ještě větší kalup.

Zatímco v minulých letech probíhala dvě kola novinářského testování nominovaných vozů během podzimu a k vyhlášení vítěze došlo v lednu, první kolo seznamovacích jízd ročníku 2023 proběhlo až včera, tedy 10. ledna 2023. K vyhlášení vítěze má dojít už 7. února. Do poslední chvíle přitom nebylo jasné, jak bude sestava nominovaných vozů vypadat, protože se nepodařilo dodat například nový Lexus RX či Toyotu bZ4x.

Nakonec bylo nominováno 26 vozů, z tradičních značek však chybí Audi a Škoda, které neměly do ankety co přihlásit. Mohou být totiž nominovány pouze vozy uvedené na český trh v období od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022. Navíc musejí mít zcela, či výrazně novou strukturu karoserie a zcela, nebo výrazně nové mechanické ústrojí, a strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil charakter. Podmínkou nominace je také skutečnost, že se nejedná o pouhou variantu existující modelové řady (třeba kupé, kabrio…), která nemění pozici na trhu, ale pouze rozšiřuje stávající nabídku a neplní požadavek na novou strukturu karoserie a ústrojí.

Některé stálice ankety sice chybí, vítáme však alespoň nováčka v podobě automobilky MG. Ta do ankety přihlásila modely EHS a ZS. Po letech se do ankety vrací také automobilka Mercedes-Benz, která získala titul Auto roku v České republice naposledy v roce 2011 s modelem SLS AMG. Do ankety přihlásila modely GLC a EQE.

V rámci prvních novinářských jízd jsme se v Česku mohli poprvé projet s Peugeotem 408, který už má české ceny (tisková konference k uvedení na trh proběhne v únoru) a novým Nissanem X-Trail. Nechybí ani osobní dodávky, kdy ryze spalovací modely Hyundai Staria a Ford Tourneo Connect doplnil elektrický Volkswagen ID.Buzz, jehož oficiální uvedení na český trh probíhá právě dnes.

Kompletní seznam nominovaných vozů najdete v tabulce níže, jakožto i v přiložené galerii. Připomínáme, že poslední dva ročníky anketě dominovaly vozy BMW - předloni řada 3, loni elektromobil i4. V roce 2019 na titul dosáhl Ford Focus.