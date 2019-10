Auto roku 2020 v ČR znova budí rozpaky. Některé vozy nemají v anketě co dělat

Podzim je tady a s ním se každoročně rozbíhá i anketa Auto roku v České republice. Svaz dovozců automobilů (SDA), který anketu vyhlašuje, vyzval stávající porotce z řad motoristických novinářů ke spolupráci i v letošním roce, přiložil finální koncept ankety se všemi pravidly, právy a povinnostmi porotců i automobilek, a také „pracovní seznam pro nominaci vozů“. Ten se ale v oficiální tiskové zprávě, kterou SDA rozesílalo včera, změnil v klasický přehled nominovaných vozů s tím, že ještě může dojít ke změnám.

Vezmu-li v potaz, že je říjen a musejí proběhnout dvě kola volby (ke každému z nich se vážou jízdy porotců s nominovanými vozy, první testování bude nově rozděleno do dvou dnů), času není nazbyt. K vyhlášení vítěze totiž dojde už začátkem ledna příštího roku. Koncept se od loňského roku nezměnil. To znamená, že i letos je nominace vozů a účast v anketě bezplatná a ani letos nebudou muset porotci zdůvodňovat své hlasování, jak tomu v předchozích ročnících bývalo zvykem. Hodnocení porotců se zveřejňovalo.

Už v loňském roce řada porotců nesouhlasila se složením nominovaných vozů, protože v pravidlech jasně stojí, že nominovaný automobil musí mít zcela nebo výrazně novou strukturu karoserie a zcela nebo výrazně nové mechanické ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek) či strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil charakter vozu, jeho poslání a pozice na trhu. Vozy musely splnit aspoň jednu z uvedených podmínek, ne ve všech případech se ale dalo zcela souhlasit.

SDA rovněž uvádí, že se vždy volí typ, popřípadě typová řada, nikoli jeden vybraný model. Podmínkou účasti je fakt, že se nejedná o pouhou verzi existující modelové řady (např. kabriolet), která nemění pozici na trhu, ale pouze rozšiřuje stávající nabídku. Tím se dostávám k letošnímu ročníku ankety, respektive zmíněnému „pracovnímu seznam pro nominaci vozů“.

Má-li se volit celá typová řada a nikoliv jeden vybraný model, neměla by v konečném seznamu nominovaných vozů figurovat například SUV Honda CR-V Hybrid. Nová generace stěžejního modelu od Hondy totiž byla v sestavě nominovaných vozů už loni (tehdy měla v nabídce jen zážehové jedna-pětky) a letos dostala pouze nový hybridní pohon, který je dokonce v rámci ceníku zařazen mezi běžné verze.

Podle stejné logiky by bylo možné přistupovat i k Mitsubishi Outlander PHEV, protože kořeny současné generace sahají až do roku 2012. Tady se ale hodí zdůraznit, že v době, kdy automobily během svého života procházejí několika evolucemi (a Mitsubishi je toho příkladem), se nelze při určení toho, zda jde či nejde o nový vůz, omezovat třeba jen na přítomnost nové platformy. Neříkám, že Outlander PHEV do letošního ročníku ankety Auto roku přímo patří, dalo by se k němu ale přistupovat jako k Mazdě 6, která získala český titul v roce 2014 a loni byla rovněž zařazena do seznamu kandidátů.

Tím ale počet rozporuplných případů nekončí. Třeba Hyundai i30 N Fastback je pouze novou verzí existující modelové řady. Vždyť hatchback i30 N procházel redakčními testy v českých podmínkách již zkraje loňského roku a měl tedy být zařazen do minulého ročníku ankety. Toho se ale značka Hyundai, zřejmě i kvůli rozhodnutí bývalého vedení českého zastoupení, neúčastnila. Peugeot 508 se ankety účastnil už loni, dokonce se dostal do finále, přičemž praktičtější SW je pouhou verzí existující modelové řady. Totéž v roce 2001 prošlo i Škodě Fabia Combi první generace, která anketu dokonce vyhrála.

Jak jsem již naznačil, je možné, že se bude seznam nominovaných vozů ještě měnit, jak tomu ostatně bylo i v loňském roce. Mercedes-Benz tehdy do ankety přihlásil modely A, CLS, G a čtyřdveřové kupé AMG GT, přičemž všechny vozy splnily podmínky účasti. Splnilo je i Porsche Cayenne, které ale nakonec bylo vyškrtnuto. Roli v tom mohla hrát první cena veřejná části ankety, kterou je i letos zapůjčení vítězného vozu na rok.

Tak či tak mám pocit, že anketa Auto roku není na dobré cestě a letošní ročník důvěru v ní nezvýší. Loni SDA vyzývalo porotce k další spolupráci už na konci srpna a ročník se neobešel bez komplikací. Letos je to o měsíc později a v seznamu nominovaných vozů figurují i modely, které jsou v rozporu s pravidly. Má-li být anketa prestižní, tohle se stávat nesmí.

Na dotaz SDA z 26. září 2019, zda se budu ankety coby porotce účastnit i letos, jsem odpovědět, že pokud bude Auto roku 2020 probíhat za uvedených podmínek a vítěz bude vybrán ze všech vozidel uvedených v přiloženém seznamu, nominaci budu muset odmítnout. Zatím bez reakce. A to byl čas se rozmyslet do 30. září. Kompletní přehled nominovaných vozů najdete v přiložené galerii.