Anketa Auto roku v České republice prošla v minulých letech výrazným vývojem. Zástupci automobilek už nemusejí za nominované vozy platit, což organizátoři komentovali snahou přiblížit anketu evropskému Autu roku (COTY). Zároveň ale odpadla povinnost porotců zveřejňovat a zdůvodňovat své hlasování, což konceptu COTY zcela odporuje. Anketa se tím v podstatě stala anonymní, od příštího roku by to ale mohlo být jinak.

Letošní ročník ankety zprvu budil pochybnosti, protože se v seznamu nominovaných aut objevovaly i ty, které tam podle jasně daných pravidel nemají co dělat. Vozy jako Honda CR-V Hybrid (striktně tato verze již o rok dříve představeného vozu), Peugeot 508 SW (výchozí liftback byl v anketě již loni) či Hyundai i30 N (výchozí verze se prodává od roku 2017) se nakonec do finále nedostaly, kvůli shodě bodů udělených porotci v prvním kole hlasování se navíc do finále dostalo šest vozů místo obvyklých pěti.

Do finále se dostaly vozy BMW řady 3 generace G20, Kia XCeed, Peugeot 208, Suzuki Jimny a Škoda Kamiq. Mezi favority se zařadila nová generace jimnyho, cenově dostupného, technicky prakticky nezničitelného a v terénu velice schopného off-roadu, kladné ohlasy sbíral i trojkový bavorák a Peugeot 208 dokonce figuruje i ve finálové sestavě COTY 2020, jehož vítěze se dozvíme bezprostředně před zahájením letošního autosalonu v Ženevě.

Přestože byly diskuse pod články o Autě roku plné primitivních a záštiplných komentářů týkajících se jasného vítězství Škody, nakonec se tak nestalo. A popravdě řečeno je to tak správně, protože kamiq je sice dobré auto, ale odhlédnu-li od vybraných chytrých řešení a bohatého vnitřního prostoru, je to prostě jenom normální auto, nikoliv „Auto roku“. Na tom se asi shodneme všichni. Nepřekvapuje mě, že Škoda Kamiq nevyhrála, osobně bych ale netipoval, že na vítězství dosáhne BMW řady 3.

Na českém internetu a v tisku najdete spoustu redakčních testů nové trojky a z výsledků se vám může trochu zamotat hlava. Je skvělá, dobrá, nebo naopak nevýrazná? Všechny odpovědi jsou v podstatě správné. Osobně si nevzpomínám na auto, u nějž by výsledný dojem tak moc závisel na konfiguraci, která se vám zrovna dostane do ruky. Můj dojem po prvním svezení s dvoulitrovou zadokolkou 330i (přesně v tom na snímku v galerii) byl pozitivní, od té doby jsem už ale stihnul vyzkoušet další verze a prostě nelze jednoduše říct, jaká je trojka jako celek.

Tak či tak je BMW řady 3 Autem roku 2020 v ČR a postaralo se tak o historický průlom. BMW totiž za celých 26 let, po které v Česku anketa funguje, na nejvyšší umístění nedosáhlo. Na druhém místě skončila Mazda CX-30, crossover postavený na základech Mazdy 3, Škoda Kamiq je třetí, v druhé polovině výsledkové listiny jsou Kia XCeed, Peugeot 208 a Suzuki Jimny. Tipovali jste jiný výsledek? Napište nám ho do diskuse!

Auto roku 2020 v České republice: Výsledky hlasování poroty 1. BMW řady 3 2. Mazda CX-30 3. Škoda Kamiq 4. Kia Xceed 5. Peugeot 208 6. Suzuki Jimny

Svaz dovozců automobilů, vyhlašovatel ankety Auto roku v Česku republice, tradičně vypsal i doprovodné ankety Ekologické Auto roku v České republice a Technická inovace roku. V prvním případě se bavíme o Audi e-tron, ocenění za technickou inovaci získala Mazda za motor Skyactiv-X.