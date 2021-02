Auto od Applu se zřejmě bez Korejců neobejde. Těm se to moc nelíbí, mohli by tratit

Americký výrobce spotřební elektroniky Apple údajně pracuje na svém vlastním vozidle už od roku 2014. Před třemi lety si zaregistroval 27 samořiditelných vozidel a vývoj prý nadále pokračuje. V lednu letošního roku se v novinách Korea Economic Daily objevila informace o začátku jednání Applu s automobilkou Hyundai ohledně společného vývoje autonomních elektromobilů.

Dle informací agentury Reuters má prý automobilka problém s myšlenkou výroby vozů pro někoho jiného – na tomto kulturním rozdílu prý zkrachovalo více potenciálních spoluprací. I proto se jeví jako nejpravděpodobnější navázání spolupráce se sesterskou automobilkou Kia.

Apple by měl v takovém případě dodat klíčové komponenty a případně i využít novou elektrickou platformu E-GMP, na níž bude stát například chystaný crossover IONIQ 5. Montáž by pak obstarala jedna z korejských automobilek v továrně v USA. Dle odhadů zasvěcených by se měla rozeběhnout už v roce 2024.