Autem roku 2024 v Česku je Mercedes-Benz třídy E. Pro značku je to poprvé za více než 10 let!

Anketa Auto roku v České republice slaví 30 let a v poslední době je pole vítězů vcelku rozmanité. Škoda v anketě naposledy dominovaly v letech 2015 až 2018, šňůru vítězství však v roce 2019 přetrh Ford Focus a v dalších letech se domácí automobilce nepodařilo na úspěchy navázat. A třeba v letošním ročníku vůz Škoda zcela chyběl, protože žádný z aktuálně nabízených modelů nesplňuje kritéria ankety.

Do finále letošního ročníku ankety Auto roku v Česku republice postoupily vozy BMW řady 5, Hyundai Ioniq 6, Kia EV9, Mercedes-Benz třídy E a Subaru Crosstrek (v abecedním pořadí). O vítězi rozhodovala porota složená z tuzemských motoristických novinářů.

Ve druhém kole hlasování musel každý z porotců rozdělit mezi finalisty 25 bodů tak, že nejlépe hodnocenému vozu bylo možné udělit nejvýše 10 bodů a vozům na prvních dvou místech nesměl být přidělen stejný počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhodoval vyšší počet prvních míst, popřípadě vyšší počet hlasů v prvním kole. Každý z porotců musel zároveň přiložit krátké slovní hodnocení.

Vyhlášení Auta roku 2024 v České republice proběhlo dnes v odpoledních hodinách v rámci výroční tiskové konference Svazu dovozců automobilů. Nejvíce bodů od poroty získal Mercedes-Benz třídy E (132), následovalo BMW řady 5 (118 bodů) a trojku nejlepších doplňuje Subaru Crosstrek (90 bodů). Vůz Mercedes-Benz anketu vyhrál naposledy v roce 2011, kdy nejvíce bodů získal model SLS AMG.

Auto roku 2024: Konečné výsledky Model Počet bodů Mercedes-Benz třídy E 132 BMW řady 5 118 Subaru Crosstrek 90 Kia EV9 82 Hyundai Ioniq 6 78

Redakci Autorevue.cz jsem v porotě Auta roku zastupoval já, Honza Mička. A volba nebyla snadná. Zvolit ultramoderní korejský elektromobil, který se úrovní materiálů, zpracování a palubních systémů rovná prémiovým automobilkám? A ke kterému vozu z dvojice BMW 5 a Mercedes-Benz E se přiklonit? A co Subaru, které se spoléhá na motor e-Boxer, navíc s výkonem „jenom“ 100 kW? Vyřešil jsem to jednoduše: vybral auto, které mě nejvíce bavilo řídit - Subaru Crosstrek.

Právě Subaru Crosstrek ve mně zanechalo největší stopu díky skvělému podvozku a hybridnímu pohonu se sice skromným výkonem, ale s nejlepším naladěním, jaké jsem u Subaru zatím zažil. Je to auto do nepohody a jedno z posledních „normálních“ Subaru na trhu. Z BMW a Mercedesu u mně nevzešel jednoznačný vítěz, jakkoliv jsou to skvělá auta na dlouhé trasy, a co se elektromobilů týče, jsou sice super, ale v mých očích představují spíše technicky zajímavou alternativu pro milovníky něčeho nového než mé Auto roku.