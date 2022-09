Klasická představa o dovolené mě nebaví a najde se určitě spousta z nás, kteří se mnou budou souhlasit. Tak schválně: vyhradit si jednou za rok čtrnáct dní, kdy se plácneme na pláž u moře a budeme se tvářit, že teď je všechno v pořádku a slaná voda z nás vyplavuje všechen stres, zatímco polemizujeme s ostatními návštěvníky resortu nad tím, že špatně namíchaný drink od brigádníka za deset eur je asi už drahý, je pro nás ta nejčistší forma pekla. Souhlasíte? Tak čtěte dál, tohle je pro vás.

Nebudu tvrdit, že k výše popsané dovolené jednou časem nesklouznu, ale teď je to prostě jinak. Dovolená se má prožít a mělo by být co vyprávět. Proto jsme to letos vzali na druhou stranu. Zatímco v Česku hlásily rosničky tropická vedra a pláže na jihu se plnily, v námi zvolené destinaci se teprve přecházelo ze zimních bund na tlusté svetry. Řeč je samozřejmě o Skandinávském poloostrově, konkrétně o Norsku.

Pevně věřím, že v následujících řádcích najde dostatek hodnotných informací ten, který se na Skandinávský poloostrov chystá poprvé, a zároveň se i něco nového dozví ten, který už zde má něco odjeto. Cestování do těchto končin má totiž svá specifika, ale nakonec se i nám podařilo dorazit k té: „Řece plný ryb až tam na sever.“ Takže kabáty na korbu a jedeme.

Čím jedeme?

S Mitsubishi L200 ve speciální expediční úpravě RockProof Evo2. Základem je klasický pick-up na rámu s naftovým motorem, jenže v tomhle se dá i vařit a ve stanu na střeše dokonce i spát. Vařit a spát v autě ale nepotřebujeme, takže v den odjezdu bereme do rukou nářadí a děláme z expedičního speciálu normální pick-up, ovšem necháváme několik důležitých prvků.

Necháváme třeba uzavřenou nástavbu na korbu, aby se do prostoru vešlo co nejvíce věcí, a také světelnou rampu. Dále jsou důležité pneumatiky. Norsko v podstatě nemá pořádné léto a i v červnu se tam mohou teploty dostat k nule, neobvyklé v tomto období nejsou ani sněhové bouře. Terénní pneumatiky si tak necháme předem měnit za celoroční, konkrétně Nokian RockProof.

Ještě pár slov k samotnému autu. Přestavba zahrnuje podvozek Old Man Emu, kryty podvozku, přední ochranný rám, klasický šnorchl pro nasávání, ochranné boční nášlapy a mimo jiné také kompresor, kterým se ovládá dohušťování pneumatik a také přidaná uzávěrka předního diferenciálu. Takto přestavěné auto stálo jako nové 1,5 milionu, samotný vůz bez úprav pak 903.650 Kč.

Kudy do Norska?

Záleží na tom, do které části Norska se chystáte vydat. Naším cílem byla oblast Steigen, konkrétně Dyping. To znamenalo jet většinu trasy přes Švédsko a vlastně až od Arjeplogu začít směrovat na hranice s Norskem. Dostat se suchou nohou do Švédska možné je, ale z České republiky je to čirý nesmysl. Nejpopulárnější jsou tak trajekty z Německa. Ale jak a který vybrat?

Největšími poskytovateli těchto služeb jsou TT-Line a Stena Line a plavby trvají od čtyř do sedmnácti hodin. My jsme zvolili pro nás nejlepší řešení, nalodit se v německém Trelleborgu a vylodit ve švédském Rostocku. Trajekty mezi těmito přístavy vyráží třikrát denně a zvolit můžete TT-Line i Stena Line. Pokud nemáte moře rádi a chcete na něm trávit co nejméně času, tak pro vás bude ideální Sassnitz, severovýchodně od Rostocku. S TT-Line odtud poplujete do Trelleborgu čtyři hodiny. Nejdelší plavbu zajišťuje Hansa Destination, z Rostocku vás dopraví až pod Stockholm za 17,5 hodiny.

Aktuálně dělá nejnižší cena pro plavbu čtyř lidí z Rostocku do Trelleborgu 450 eur. Platí to ale pro vůz do výšky dvou metrů a délky 4,7 metru. Od délky 4,7 metru do 6,0 metru je cena vyšší. Do délky jsme se vešli, ale do výšky bychom to v původním stavu auta stěží dali. Také proto proběhlo odmontování stanu na střeše ještě v Česku.

Seznam trajektů Německo - Švédsko Odkud Kam Čas Společnost Frekvence Kiel Gothenburg 14 hodin a 30 minut Stena Line 7x týdně Rostock Trelleborg 6 hodin Stena Line 3x denně Rostock Trelleborg 6 hodin a 30 minut TT-Line 3x denně Travemunde Trelleborg 8 hodin TT-Line 3x denně Sassnitz Trelleborg 4 hodiny a 15 minut Stena Line 14x týdně Travemunde Malmo 8 hodin a 45 minut Finnlines 18x týdně Rostock Nynashamn 17 hodin a 30 minut Hansa Destinations 2x týdně

Vzhůru na sever!

Takže naloženo, odbila desátá večer a nám v půl osmé vyplouvá z Rostocku trajekt. Jdeme na to. Česko slupneme jako malinu a po dvou hodinách za volantem už jedeme po německé dálnici směrem na Drážďany a pak na Berlín. Hororové historky o podvečerní dopravě v Berlíně nám mohou být ukradené, přikradli jsme se od něj pod rouškou noci a prosvištěli ho za pár chvil. L200 jezdí po dálnici skvěle, zadek jsme zatížili batožinou, celoroční pneumatiky příliš nehučí, vzadu je oproti Toyotě Hilux o dost více místa a bez problému držíme tachometrových 140 km/h se spotřebou pod deset litrů. To je na plně naložený expediční pick-up skvělá hodnota, původně jsem počítal se třinácti.

Za Berlínem se krajina začíná rovnat a my jen zdálky pozorujeme blikající světla větrných elektráren, kterých je na severu Německa požehnaně. Nikde nikdo, dálnice jsou naše a krátce před šestou ráno už přijíždíme do Rostocku. Díky skvělé dopravě, že tak brzy. Jako nezkušení ale bloudíme a nemůžeme najít tu správnou bránu. Přístav v Rostocku je obrovský a pod obřími rameny nakládacích jeřábů nám tak nějak dochází, že jsme bránu na trajekt na první dobrou nenašli. Waze ukazuje doprava, Google mapy doleva. Nakonec ale stačilo do Google map napsat přímo název společnosti Stena Line a dorazili jsme do cíle.

Řadíme se za ostatními, kteří už taktéž čekají na vpuštění na trajekt, a čekáme. Rostock se ten den probudil do deštivého rána. Projít se po dlouhé cestě tak nemůžeme a stereotypní bušení kapek do plechové střechy a čelního okna nás všechny uspává. Konečně, skoro na minutu přesně, dorazila mladá němka do budky a otevírala autům závoru výměnou za ukázání palubního lístku a občanského průkazu.

Pak ale další fronta, trajekt teprve připlul a jako první se samozřejmě vykládá. Stojíme a nestíháme zírat. Pracovníci přístavu jezdí s vysokozdvižnými vozíky pro náklad a celý přístav vypadá jako perfektně organizované mraveniště. Konečně, po pár dalších desítkách minut, najíždíme na trajekt. Tady se opravdu nemusíte ničeho bát, doprava na trajektu je skvěle organizovaná a v podstatě není kde zabloudit. Na každém rohu na vás někdo mává a udává směr, kterým máte jet.

Parkujeme a bereme si vše, co budeme následujících šest hodin potřebovat. Tohle je důležité, po vyplutí už totiž dolů k nákladu nemůžete! Rovnou, jako žíznivý k pípě, přiskakuji na recepci a objednávám kajutu. Čtyři stovky na hlavu? Tak o tom žádná, bereme a jdeme spát. Válet se s některými kamioňáky a dobrodruhy po lavičkách vedle bufetu teď fakt nepotřebujeme, čeká nás po vylodění ještě 22 hodin v autě. Dobře si tak promyslete, jaká porce kilometrů vás po vylodění čeká, my příště bereme kajutu rovnou při kupování lístků. Lavička prostě není důstojný odpočinek.

Na trajektu se najíte a bez problému si koupíte pivo. Severské. My jedno bereme, zajdeme se podívat na palubu na vyplutí, ťukáme si na cestu a jdeme rovnou na kajutu. Ta je čistá a má i koupelnu. Není problém se vysprchovat, ale na záchod si dojděte předem. Je jich tu sice dost, ale výpustka je velmi úzká, neměl jsem v ní důvěru. Tuhle naši 85tunovou skandinávskou krásku postavila společnost Hyundai Heavy Industries. Jak je ten svět malý. Trajekt zatroubil, motory se daly do pohybu a přes 35.000 koní krmených ropnými destiláty nás rozhoupalo na vlnách.