Auta těch nejnáročnějších dobrodruhů teď mají motor V8. Levná záležitost to není

O vozech značky EarthCruiser jsme ještě nepsali. S novými verzemi dvou jejích modelů ale přišel čas to napravit. Jde o dobrodružně zaměřené vozy a tudíž velmi specificky zaměřený trh. Značka sama o sobě tvrdí, že staví vozy pro lidi, kteří se chtějí dostat do všech koutů světa, do každé uličky ve městě a překonat i ten nejnáročnější terén.

A stačí se na vozy podívat a hned je vám jasné, že to myslí opravdu vážně. Jen s těmi úzkými uličkami to tedy moc nevidíme. Earthcruiser má v nabídce celkem čtyři modely. Dva z nich (FX a o něco vyšší EXP) se nyní dočkali modernizace. Jde o nákladní vozy s kempingovou vestavbou, u kterých můžete křížit nápravy snad do nekonečna.

Největší novinkou u modernizovaných modelů je určitě motor. Tam, kde čekáte nějaký rozumný diesel, je teď totiž osmiválcový motor o objemu 6,0 litru (výkon 300 koní). Konkrétně jde o Vortec z koncernu GM, vyrábí se od roku 1995 a najdete ho třeba v některých vozech Chevrolet. Svou sílu přenáší na kola pomocí nové automatické převodovky Allison 1000.

Promyšlený a do detailu propracovaný pohon obou náprav pak pochází přímo od výrobce EarthCruiser. Oba modely mají nyní i větší zavazadlový prostor a externí kuchyň, kterou lze jednoduše vysunout a vařit venku. O energii se stará 720 ampérová baterie a voda se skladuje v nádrži na 318 litrů.

Ubytování zde najde pět dospělých (eventuelně čtyři a dvě děti). Cena 350.000 dolarů je pro oba modely shodná. V přepočtu přes 8 milionů korun se možná může zdát jako hodně, ale jak jsme již psali, jde o tak specificky zaměřený trh, že ta malá skupinka lidí určitě neváhá.