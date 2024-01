Auta s motory V16 už se určitě nevrátí. Pojďme na ně zavzpomínat, znáte je všechny?

Vidlicové šestnáctiválce se nikdy ve velkém neuchytily. Jsou moc velké, těžké a žíznivé. Tu a tam se ale nějaký objevil, občas ho měly nějaká auta, lodě či letadla. Rozhodně o ně ale nezakopáváme a v historii je šestnáctiválců jako šafránu. Posledním velkým úspěchem byl motor W16 od Bugatti, nicméně ryzí motory V16 se objevovaly spíše dříve, ještě před barevnými fotografiemi.

Cadillac Series 452 V16

Produkční auta s tímto unikátním motorem najdete především v historii Ameriky, byly to Cadillacy Series 452, Series 90 nebo Marmon Sixteen. Byl to právě Howard Marmon, kdo chtěl jako první zkonstruovat vidlicový šestnáctiválec pro auta a začal na tom pracovat už v roce 1927, bohužel jej nestihl dokončit před Cadillacem, který s touto jednotkou o objemu 7,4 litru přišel v roce 1930, takže mu patří prvenství.

Další takový motor měla třeba značka Peerless v roce 1931, o rok později jej představila v autě zvaném V-16 veřejnosti, ale do produkce se nedostal. Totéž se stalo o sedmdesát let později Cadillacu. Motor V16 se měl vrátit do produkce, předestřel to koncept Sixteen. Tohle bylo to auto, které mělo společně s Veyronem pokořit jako první metu tisíce koní, šlo jen o to, kdo vůz dokončí první. Cadillac měl dva spojené motory V8 a celkovém objemu 13,6 litru, zatímco Bugatti osmilitr se čtyřmi turby, ačkoliv šlo o motor W16.

Bohužel se Cadillac do výroby nedostal, ačkoliv měl fikaný způsob na šetření paliva díky vypínání válců, tehdy teprve chystaným systémem, který je dnes velmi rozšířený. Krátce po konceptu Cadillacu přišel s dalším nápadem na oživení motoru V16 Rolls-Royce. Experimentální vozy 100EX a 101 EX byly dvoudveřovými kupé, respektive kabrioletem, v šasi Phantomu s motorem o objemu 9,0 litru vyvinutým BMW. Experiment nebyl do výroby zamýšlen, ale Rowan Atkinson jej dostal na plátna kin ve filmu Johnny English se vrací.

Další motor V16 byste našli také u vývojářů BMW, ale tentokrát v jejich vlastním šasi. Tohle auto je ostatně velmi slavným pokusem a experimentem, jedná se o BMW 767iL s přezdívkou Goldfisch. Šlo o motor M70 V12 se čtyři přidanými válci. Výsledné auto bylo monstrum, chlazení bylo v kufru a na zadních blatnících byly obří přívody vzduchu. Tento motor byl testován také v Bentley Mulsanne, kde bylo vpředu dost místa i na chlazení, aby nevznikla taková obluda. Bohužel i z toho nakonec sešlo.

No a když něco dělá jedna prémiová německá automobilka, ta druhá se má na pozoru. Krátce po experimentálním BMW přišel se svým kouskem údajně také Mercedes-Benz, ale o tomto projektu jsou jen strohé informace. Někde se zase píše o tom, že šlo o verzi 800 SEL u generace W140, kde byl motor W18. Nicméně zabrušovat do toho úplně nebudeme. Stejně tak se nehodí rozebírat supersport Devel Sixteen, který sice vypadá cool, ale po několika letech slibů byl vidět jen s půlkou slíbeného motoru.

Vraťme se ale na začátek. Cadillac totiž nebyl první značkou, která do svého auta dostala motor V16. Tou značkou bylo Maserati, když v roce 1929 spojilo dva osmiválcové motory Alfa Romeo 26B s mechanicky poháněnými kompresory a karburátory Weber. Vzniklo tak Maserati Tipo V4, o kterém vám chystáme samostatný článek. Vůz měl již před téměř sto lety úctyhodný výkon přes 300 koní. V tomto seznamu jsme s ním ale nezačali, protože se jedná o závodní auto.

Auto Union Type A

Pokud se ale v éteru řekne závodní auto s vidlicovým šestnáctiválcem, každému asi hned naskočí Auto Union. Na počátku minulého století byste stěží hledali větší monstrum než Autio Union v některé jeho variantě - od A do D. Vůz stavěný s pomocí dotace německé vlády na podporu motorsportu přišel až po zmíněném Maserati, ale má mnohem silnější příběh a větší dopad na motorismus obecně. Jsou to auta jako žádná jiná.

Ještě párkrát se motor V16 v motorsportu objevil. Jednou to bylo v Alfě Romeo, která chtěla něco nasadit právě proti výše zmíněnému Auto Union. Jejich Tipo 316 bylo připravené na rok 1938, to už ale Union se svým modelem pomalu končil. Tipo 316 mělo ještě dva sourozence, 308 a 312. Poslední dvě čísla odkazovala vždy na počet válců. Tak jako tak, všechny byly založeny na silničním modelu 12C.

Poslední pokus dostat motor V16 na závodní dráhy, a jediný po válce, udělalo BRM (British Racing Motors) v roce 1951. S vidinou stejné výhody jako Auto Union udělali motor V16 podle regulací tehdy už F1, to znamená s objemem 1,5 litru. Místo kompresoru Roots však byl použit kompresor založený na tom v leteckém motoru Merlin. Vzniklo auto, které má podle mě asi nejhezčí zvuk na světě. Video máte níže.

Zřejmě poslední produkční auto s motorem V16 byla Cizeta-Moroder V16T. Vůz je ve velké míře příbuzný s Lamborghini Urraco a uvnitř jsou v podstatě dva jeho osmiválcové motory spojené do jednoho bloku se čtyřmi hlavami válců. Uložený je uprostřed napříč. Nyní už ale musíme motory V16 opustit, protože všechny co stoj za řeč už jsme asi vyplácali. Naštěstí je tu ještě konfigurace W16.

O motoru této konfigurace v Bugatti Veyron a Chiron už bylo řečeno dost i tady, nás teď bude zajímat Jimenez Novia z roku 1995. Že vám to nic neříká? Ani bychom se nedivili, je to supersport, který navrhl francouzský motocyklový závodník Ramon Jimenez jako poctu Porsche 917. Vznikl pouze jeden exemplář, který je ale velmi důmyslný.

Zaprvé má karbonové panely karoserie, zadruhé šestnáctiválcový motor složený ze čtyř motorů od motocyklu Yamaha FZR1000. Jimenez s autem chtěl odjet závod 24h Le Mans a poté ho nabízet lidem. Vůz dosahoval výkonu 520 koní a jel až 380 km/h. Celý projekt byl ale ukončen kvůli finanční nákladnosti a francouzské vládě, která chtěla ještě jedno šasi na nárazové testy.