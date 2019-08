Auta na náplavce se blíží! Projděte si výstavní premiéry a kompletní program

Do startu třetího ročníku výstavy Auta na náplavce zbývá už jenom pár dnů, a kdo by si myslel, že na obou březích Vltavy mezi Palackého a Železničním mostem uvidí jen vozy důvěrně známé z českých silnic, ten by se šeredně mýlil. Nahlášeno je totiž hned devět českých výstavních premiér, mezi nimi dokonce i „dům na kolech“.

Začneme smíchovskou stranou Vltavy. Na stánku značky Hyundai, která se výstavy zúčastní vůbec poprvé, bude připravena premiéra modelu Ioniq po faceliftu. A pokud dorazíte i v sobotu po 19. hodině, budete moci u Hyundaie vidět také finalistky soutěže krásy Česká miss 2019. Kia představí crossover Xceed, který by se mohl stát nejprodávanějším modelem značky v Evropě, o kousek dál na vás budou u Mitsubishi čekat modely ASX a L200 po velké modernizaci a hned vedle si budete moci prohlédnout novou generaci oblíbeného Renaultu Clio.

Rušno bude i na Rašínově nábřeží, kam můžete dojít buď po svých přes Palackého most, nebo využít bezplatný přívoz. Opel na potonu ukáže unikátní Zafiru O´Team, inspirovanou dodávkou GMC, kterou používal A-Team v americkém kultovním seriálu z 80. let. Z Trnavy dorazí nová generace Peugeot 208, z Boleslavi přijede Škoda Kamiq, kterou dnes testujeme v Alsasku, a na stánku Volkswagenu uvidíte ohromnou Grand Californii, postavenou na základech Crafteru. To je ten zmiňovaný „dům na kolech“.

Jak je u výstavy Auta na náplavce zvykem, vstup je zdarma. Vedle vystavených vozů se můžete těšit i na bohatý doprovodný program plný koncertů, rozhovorů, autogramiád a besed na zajímavá témata. Výstava startuje ve čtvrtek 29. srpna v 16:00 a potrvá až do neděle 1. září do 18:30. Kompletní program naleznete v tabulce níže, plánek s umístěním všech stánků a pódií najdete zde. Všichni jste srdečně zváni!