Výstava Auta na náplavce 2020 se neuskuteční. Poznačte si termín pro příští rok

Pořadatele z časopisu Svět motorů k tomuto rozhodnutí dohnala pokračující nejasná situace ve státních opatřeních proti koronaviru. Příkazy se stále mění a hlavně pro akce s vysokou návštěvností jsou doslova likvidační. Připomeňme jen, že loni výstavu mezi Železničním a Palackého mostem vidělo skoro 200.000 návštěvníků.

„V této chvíli je pro venkovní akce návštěvnost omezena na 1000 lidí. Jakékoli počítání a případné „kroužkování“ návštěvníků by šlo zcela proti duchu akce, která je díky specifické atmosféře na náplavkách vždy přátelská,“ říká šéfredaktor časopisu Svět motorů Zbyšek Pechr. „Pevně věříme, že postupem času se vše uklidní a my budeme moci přivítat návštěvníky na Náplavce v termínu od 26. do 29. srpna 2021. Bez omezení, bez roušek i hektolitrů dezinfekčních prostředků.“