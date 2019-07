Auta na náplavce 2019: Těšte se na japonské legendy! Bude se i závodit

Ani dnes vám nezapomeneme představit značky, které budou k vidění na výstavě Světa motorů Auta na náplavce. Z uplynulých dvou ročníků již víte, že celá akce není jenom o naleštěných novinkách automobilové trhu, ale i zajímavém doprovodném programu. Než ale prozradíme důležitou novinku, projdeme si další sestavu modelů potvrzených značek. Tentokrát zamíříme do Japonska.

Na smíchovské náplavce bude vystavovat automobilka Mitsubishi, na jejímž stánku si budete moci prohlédnout modernizované SUV Mitsubishi ASX. Prostorný a nenáročný vůz odolává zubu času výrazně přepracovanými tvary, zajímavostí je upsizing. Zatímco před modernizací nabídka zahrnovala motor 1.6 MIVEC/86 kW, manuální převodovku a přední pohon (dříve byla nabídka rozmanitější), na Náplavce na vás bude čekat nový atmosférický dvoulitr s převodovkou CVT (110 kW).

Slibovali jsme japonské legendy, z nichž jedna bude k vidění právě u Mitsubishi. Na mysli máme výrazně přepracovaný pick-up L200, který měl premiéru koncem loňského roku v Bangkoku. Symbolicky 40 let od uvedení první generace. „Nová L200 je jedním z našich nejdůležitějších modelů strategického významu. Jeho úspěch nám pomůže zesílit trend udržitelného růstu naší společnosti. V rámci změn jsme se zaměřili na vylepšení po stránce odolnosti, spolehlivosti a pohodlí uživatele,“ uvedl během premiéry generální ředitel Mitsubishi Motors Osamu Masuko.

Chybět nebudou ani automobilky Lexus a Toyota, které sázejí na hybridy a jsou zastánci vodíkového pohonu. Lexus ukáže SUV NX a RX, Toyota zase novou generaci Corolly, nejprodávanějšího auta na světě, či SUV RAV4. Něco nám ale říká, že nejrušněji bude kolem nového vydání sporťáku Supra. Ten Japonci vyvíjeli s BMW a rozhodně to nebylo na škodu. Jsme rádi, že je Supra zpátky!

Vyhrajte závodní licenci!

Možná víte, že je časopis Svět motorů, pořadatel výstavy Auta na náplavce, dlouhá léta partnerem ankety Zlatý volant. Anketa o nejlepší automobilové a motocyklové jezdce se rozroste o kategorii Simracing, určené pro závodníky na simulátorech. Náplavka bude místem, kde se celý seriál rozběhne. A je to zároveň příležitost pro vás!

Ve hře RaceRoom Race Experience můžete zkusit zajet nejrychlejší čas na Autodromu Most s vozy ADAC GT Masters. Po skončení letošního ročníku výstavy bude simulátor až do konce listopadu umístěn v obchodním centru Arkády Pankrác. Desítka nejlepších závodníků se začátkem února utká ve finále a vítěz bude vyhlášen 6. února během galavečera Zlatý volant. Vítěz si odnese závodní licenci a titul Zlatý volant, za stříbrné místo je výhra 10.000 Kč a bronz bude odměněn poukazem na kurz sportovní jízdy na Autodromu Most.

Třetí ročník výstavy Auta na náplavce bude probíhat na obou březích Vltavy mezi Železničním a Palackého mostem od čtvrtka 29. srpna do neděle 1. září. Program najdete v tabulce níže. A nezapomeňte: VSTUP JE ZDARMA!