Auta jako bota, párek, vlak nebo Lancia s bustou. Podivná reklamní vozidla jsou s námi už dlouho

Potkáváte v Česku kamion Coca Coly nebo Mini Cooper s plechovkou Red Bullu na hrbu a přijde vám to podivné? Tak se s námi pojďte podívat do historie a ukážeme si, že podivných reklamních aut jezdila celá spousta.

Auto jako bota

Společnost Peters Bros se zabývala opravami obuvi a v roce 1922 si připravila propagační vozidlo, které nešlo přehlédnout. Tehdy bylo takové využití automobilu ještě v plenkách, takže muselo na ulicích vzbuzovat rozruch. Navzdory podivnému designu bylo auto plně funkční a sloužilo tak jako mobilní reklama.

Wienermobile

Tohle auto je doslova Párkomobil. A nebylo jen jedno, bylo jich víc a vypadaly jako párek položený na rohlíku. Používaly se jako reklama na amerického výrobce uzenin Oscar Mayer a první vůz byl vyroben již v roce 1936 (jeho fotku najdete v galerii). Vozy stále jezdí, základy pocházely od značek Dodge, Jeep, RAM i GMC.

Lancia Lambda Electrolux

Výrobce vysavačů Electrolux si nechal postavit propagační vozidlo od nizozemké karosárny W.J. van Trigt v roce 1931. Vůz stál na tehdy přelomovém vozu Lancia Lambda. Karosárna stavěla i vozy pro soutěže Concorso d’Elegance, takže tohle pro ni nebyl problém. „Tento vůz je sám o sobě velkou reklamou pro Electrolux, je to pohyblivý inzerát a vypadá úžasně“, otiskl tehdy časopis Het Leven.

Chrysler Saratoga Zippo Сar

Tady už to vypadá, že jsme si hráli s AI, ale my si to vážně nevymýšlíme. Tohle je dokonce přímo ze stránek amerického výrobce zapalovačů Zippo: „16. června roku 1947 jsme koupili Chrysler Saratoga za 2048 dolarů. Zakladatel George G. Blaisdell si vysnil, že bude vypadat jako zapalovač Zippo“. No a tak se stalo, v 70. letech se vůz bohužel ztratil a jeho osud je dodnes záhadou. V muzeu zapalovačů najdete repliku.

Renault Master TGV

Vysokorychlostní vlaky TGV (Train à Grande Vitesse) jsou pýchou Francie a již přes 40 let nejrychlejší dopravou ve Francii hnedp o letadlech. I tyto vlaky měly své promo vozidlo, respektive vozidla. V roce 1983 vzniklo několik Renaultů Master TGV s karoserií jako lokomotiva. Vozy se dokonce zúčastnily Tour de France.

